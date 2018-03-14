Почему Nvidia обиделась на кооперативы других компаний

Каждая компания, которая участвует в мировой торговле должна как то выживать, вот и Nvidia пытается выживать, используя свое доминантное положение на рынке, и принуждая своих партнеров к сделкам только с ними через программу GeForce Partner Program. Что это значит и как грозит это геймарам?

А все это пошло от того, что в сети, на днях, появились материалы, в которых говорится о доминантном (монопольном) положении компании Nvidia на мировом рынке GPU. А все дело в использовании партнерской программы от компании — GeForce Partner Program (далее GPP) в отношении гигантов производства комплектующих для ПК — AMD и Intel.

Не многие знают, что такое GPP — а это простая партнерская программа: «Желая наилучшим образом обслуживать игроков, мы представляем нашу партнёрскую программу GeForce. Графический процессор и программное обеспечение игрового ПК делают основной вклад в окружение игроков. И вместе с нашими видеокартами и системными партнёрами мы занимаемся созданием самой лучшей игровой платформы для ПК — в этом суть обязательства GeForce»

Если сказать простым языком — NVidia делает GPU, а партнеры корпуса для все этих чипов. Так причем же здесь AMD, Intel и геймеры? А при том, что многих геймеров это касается на прямую, и вот почему, после анализа документов, опубликованных для потенциальных участников партнерки, специалисты выступили с заявлением, о том, что в документе есть Незаконные условия для ведения бизнеса GPP очень сильно будет влиять на выбор конечного потребителя (геймеров) Cлишком сильно мешает вести бизнес для AMD и Intel.

Ну и что, что мешает вести бизнес — спросите Вы — это конкуренция, выживают все как могут. Практически, если есть добросовестная конкуренция. В программе GPP Nvidia берет доминирующее положение, и практически приказным тоном обязывает партнеров использовать только их GPU. На деле все просто, возьмем компанию ASUS и ее марку Republic of Gamers (далее ROG). Если эта компания захочет вступить в GPP и использовать GPU Nvidia в своих продуктах под маркой ROG — то она больше не сможет использовать чипы от других компаний и продавать их под этим брендом. В этом вся соль — у компании ограничены поставщики GPU а у геймеров — выбор видео карт с разными GPU.

Так почему компания, контролирующая более 70% рынка, пошла на такой шаг? Все дело в неком ответе всем компаниям-недругам: AMD, Intel, Apple, Google. И это такой ответ между кооперациям Intel и AMD (к которым NVidia вход закрыт). И зная, что недруги делают опасную продукцию для NVidia, пойти на такой шаг для выживания — очень рискованно.

Возможно, в ближайшее время мы увидим иски от AMD и Intel в отношении NVidia за использование монопольного положения, или внимание антимонопольных служб всех континентов. А с чем останутся геймеры — доподленно не известно, но стоит надеяться на лучшее, и возможность в ближайшее время увидеть в большем конкурентом ассортименте видео карты.