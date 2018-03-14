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Бета OxygenOS подтвердила дизайн OnePlus 6
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Бета OxygenOS подтвердила дизайн OnePlus 6 

Android Insider 14 марта 2018
Фото: Android Insider
Шпионские фотографии предполагаемого OnePlus 6, которыми мы делились в прошлом месяце, с большой долей вероятности являются подлинными. Это следует из материалов программного кода прошивки OxygenOS, содержащей явные отсылки к важной особенности будущего смартфона.
Следующий смартфон OnePlus скрывается под кодовым названием Enchilada и, вероятно, все еще находится на стадии прототипирования. Несмотря на это, производитель уже точно уверен в своем желании пойти по пути Apple и оснастить новинку асимметричным дисплеем с выемкой в верхней части.
О появлении непричесанной «челки» в дизайне OnePlus 6 также свидетельствуют скриншоты бенчмарка AnTuTu. Судя по разнесенным по сторонам пиктограммам часов и батареи, в верхней части дисплея новинки присутствует некое пространство, которое, вероятно, заполнит фронтальная камера и датчики распознавания лиц.
Ожидается, что OnePlus 6 представят уже этим летом. Смартфон получит 8-ядерный процессор Snapdragon 845 и минимум 8 ГБ оперативной памяти. Стеклянный корпус новинки может свидетельствовать о намерении производителя оснастить ее поддержкой технологии беспроводной зарядки.
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