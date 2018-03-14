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SonarPen: недорогой стилус с чувствительностью к нажатию, который будет работать даже со старыми iPad
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SonarPen: недорогой стилус с чувствительностью к нажатию, который будет работать даже со старыми iPad 

TechCult 14 марта 2018
Фото: TechCult
Недавнее исследование показало, что дети, с раннего возраста пользующиеся гаджетами с сенсорным экраном, в будущем испытывают трудности с удерживанием пишущих предметов в правильном положении. Несмотря на присутствие на рынке нескольких электронных стилусов для планшетов и смартфонов, в большинстве случаев они либо слишком дороги, либо работают лишь с топовыми моделями планшетов. Одна гонконгская компания надеется изменить ситуацию, выпустив SonarPen — дешевый стилус для рисования, реагирующий на силу нажатия и работающий на всех поколениях iPad, даже без поддержки 3d Touch. Подключение осуществляется через аудиоразъем 3,5 мм. SonarPen — это умная ручка, заполняющая пробел между дешевыми резиновыми стилусами и дорогими Apple Pencil. Для работы гаджета не требуются батареи и аккумуляторы. Для начала использования достаточно подключить его к iPhone или iPad через коннектор для наушников, а в случае с последними моделями Айфонов, где этот разъем отсутствует, применяется переходник — Lightning. Распознавание силы нажатия реализована кодированием информации в аудиосигнал, который моментально преобразуется мобильным устройством в изображение на экране.
Количество возможных применений стилуса SonarPen напрямую зависит от разработчиков приложений. На данный момент производители SonarPen подготовили программное обеспечение для гаджетов на iOS. Android-устройства не остались в стороне, но на данной стадии гаджет будет работать сними, как «тупой стилус» без распознавания силы давления. Сообщается, что полноценная поддержка Android появится в июне, когда устройство поступит в свободную продажу.
Сейчас поддерживается два приложения на iOS. Это — ZenBrush 2 и ZoomNotes. Но создатели SonarPen уверяют, что еще несколько разработчиков уже трудятся над интеграцией умного стилуса в свои продукты. Если учесть популярность краудфандинговой кампании (необходимую сумму не только собрали раньше срока, но и уже удвоили) вероятно, что новые приложения с поддержкой SonarPen действительно появятся в ближайшее время.
Низкая стоимость умной ручки SonarPen остается ее сильной стороной перед другими схожими продуктами. На старте она составит всего 25$. В дальнейшем розничная цена увеличится до 30$. Это серьезное преимущество перед дорогими Apple Pencil, которые продаются по 100$ и работают только с iPad Pro. В то время, как SonarPen сможет взаимодействовать со всеми гаджетами, включая старые модели планшетов и телефонов. По факту выхода на розничный рынок, итоговый функционал гаджета может отличаться от первоначальной задумки, но если у вас есть старый iPad и вы хотите превратить его в рисовальный альбом для себя или подрастающего чада, SonarPen будет хорошим вариантом.
Разумеется, если экран устройства функционирует неправильно или разбит — не поможет даже SonarPen. В таких случаях рекомендуется замена стекла iPhone или любого другого гаджете Apple у наших партнеров PlanetiPhone.ru.
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