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Разочаровывающий Core i7: тест и обзор процессора Intel Core i7-7600U
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Разочаровывающий Core i7: тест и обзор процессора Intel Core i7-7600U 

Chip.ru 14 марта 2018
Фото: Chip.ru
Итоги теста С общей оценкой в 57,5 процентных пунктов мобильный процессор Intel Core i7-7600U разместился лишь в нижней части нашего рейтинга. Модель не смогла отличиться ни в одной тестовой категории. Все результаты, полученные в стенах нашей лаборатории, оказались посредственными — у процессора плохая производительность и слишком высокая цена. Преимущества 2 ядра и 4 потока с тактовой частотой 2,8 ГГц интегрированная графика — Intel HD Graphics 620 TDP на уровне 15 Вт Недостатки низкая производительность плохое соотношение цены и качества Результаты тестирования Intel Core i7-7600U Место в общем рейтинге 12 из 55 Соотношение цена/качество: 0 Производительность (100%): 57.5 Производительность GPU (0%): 65.3 Результаты тестирования Поставьте оценку — 57% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Все протестированные мобильные процессоры вы найдете в нашем большом рейтинге.
Альтернатива
Альтернативой может стать процессор Intel Core i5-8250U. Новое поколение (Kaby Lake R) намного лучше, чем Kaby Lake. Core i5-8250U приблизительно на 13% быстрее, а его интегрированная графическая карта на 7% лучше. Оба CPU имеют одинаковый TDP — 15 Вт.
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Топ-5 внешних аккумуляторов от 10 000 мАч: выбираем лучший Power Bank Характеристики и результаты тестирования Intel Core i7-7600U Соотношение цена/качество 0 Архитектура Kaby Lake Производственный процесс 14 нм Кол-во ядер 2 ядра Кол-во потоков 4 потока Частота 2,80 ГГц Максимальная частота 3,90 ГГц L2-кеш 512 Кбайт L3-кеш 4.096 Кбайт Термопакет (TDP) 15 Вт Тест: PCMark 7 Computation Score 18.991 бал. Тест: PCMark 8 Creative Score 3.201 бал. Тест: Cinebench R15 CPU 368 бал. Тест: Cinebench R15 CPU Single Core 160 бал. Интегрированный граф. чипсет Intel HD Graphics 620 Тест: 3DMark Cloud Gate 6.636 бал. Тест: 3DMark Cloud Gate Graphics Score 8.638 бал. Тест: 3DMark Cloud Gate Graphics Test 1 39 fps Тест: 3DMark Cloud Gate Graphics Test 2 36 fps Тест: Cinebench R15 OpenGL 46 fps Результаты тестирования Intel Core i7-7600U Фото: компания-производитель
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