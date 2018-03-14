ADATA представила в Москве устройства игровой периферии и комплектующие серии XPG

Производитель высокопроизводительных модулей памяти и флеш-накопителей провел в Москве презентацию игровой серии устройств для геймеров, объединенных в отдельную серию XPG. Это системы на базе SSD, DRAM, а также игровая периферия — наушники с базой-усилителем, игровые коврики с подсветкой и мышкой в комплекте. Открыла пресс-конференцию президент ADATA Шелли Чен. Она отметила, что это первая столь большая встреча компании с российскими журналистами за последние годы, поэтому очень важно, что здесь демонстрируются самые передовые разработки ADATA как в области носителей данных, так и в перспективном сегменте — игровой периферии.

Шелли Чен подчеркнула, что компания поддерживает только официальных партнеров, а близкие доверительные отношения являются залогом успеха.

Среди представленных новинок первой удостоили особого внимания игровой модуль памяти SPECTRYX D80 с RGB-подсветкой и жидкостным охлаждением. Это собственная разработка компании, в которой для эффективного отвода тепла от чипов памяти используется специальная жидкость. Расположенный в термопроводящей емкости раствор закипает уже при 60 градусах и при нагреве микросхем отводит тепло в другие области радиатора, обеспечивая снижение температуры до 25 процентов. Такое решение может стать самым эффективным для DIY-пользователей, оверклокеров и просто любителей ресурсоемких компьютерных игр. Помимо охлаждения, такие модули снабжены еще и эффектной RGB-подсветкой. Второй игровой комплект — SPECTRYX D41, может похвастать чрезвычайно высокой производительностью и также оснащен RGB-подсветкой с возможностью ее настраивать через приложение RGB-Sync. Из перспективных новинок стоит особо остановиться на игровом аудиокомпекте — проводной гарнитуре EMIX H30 и станции с усилителем SOLOX F30. Наушники оснащены динамиками 53 мм, способные выдавать богатый полутонами объемный звук. Усилитель, к которому подключается гарнитура, имеет широкий спектр разъемов и позволяет транслировать звук как через наушники, так и на колонки польхователя — можно активировать 4 различных аудио-режима, а также виртуальный 7.1-канальный звук. Для тех геймеров, кто не привык держать на голове массивные закрытые наушники, ADATA предлагает уникальное решение — игровую гарнитуру-вкладыши EMIX I30.

Она имеет запатентованную технологию 5.2-канального звучания, включая встроенный савбуфер.

Мощные современные процессоры требуют и скоростных носителей данных. Специально для геймерских сборок производитель приготовил SSD-накопитель SX 8200 c интерфейсом PCIe Gen3х4 новейшего стандарта NVMe1.3 на базе 64-слойной памяти 3D NAND. ADATA заявляет скорости до 3200/1700 Мб/с.

Компания не обошла вниманием и рынок смартфонов. Так, для современных моделей приготовили новую зарядную станцию для беспроводной зарядки CW0050, которая имеет толщину всего 6 мм и поддерживает стандарт Qi (интеллектуальная скоростная зарядка).

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