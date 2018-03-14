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«Ростелеком» запустил пилотный проект 4K для сегмента HoReCa
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«Ростелеком» запустил пилотный проект 4K для сегмента HoReCa 

Банки.ру 14 марта 2018
Фото: Spb IT
«Ростелеком» запустил в Санкт-Петербурге пилотный проект с использованием технологии телевизионного изображения сверхвысокой четкости 4K — нового стандарта разрешения экрана 3840 x 2160 пикселей. Этот стандарт — один из наиболее перспективных для сегмента HoReCa (hotel, restaurant, cafe) — услуг в сфере гостеприимства.
Технология 4K позволяет получить на больших экранах изображение, по качеству в четыре раза превышающее стандарт HD. При этом минимальная задержка обновления экрана не должна превышать 60 кадров в секунду, требуемая скорость передачи данных — от 15 Мбит в секунду. Экран для видео в 4Л должен быть не менее 40 дюймов.
Продуктовый виджет
«Длительное время стандарт Full HD (1080p) оставался стандартом наилучшего качества для ТВ-услуг, но сейчас наступает эра Ultra HD (4K). Технология 4K завоевывает рынок и становится одной из наиболее перспективных для развития телевидения, — комментирует вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» Валерий Ермаков. — Мы ожидаем, что в 2018 году драйвером развития услуг UHD TV в России станет Чемпионат мира по футболу — тысячи зрителей будут наблюдать за матчами на экранах спортбаров».
Сейчас «Ростелеком» запустил первый пилотный проект в Санкт-Петербурге совместно с сетью рестобаров FullHouse. В рамках проекта «Ростелеком» обеспечит трансляцию по технологии 4K на все экраны, установленные в рестобарах сети. В составе пакета услуг — высокоскоростной Интернет, гостевой Wi-Fi и интерактивное ТВ от компании «Ростелеком».
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