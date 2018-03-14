«Ростелеком» запустил пилотный проект 4K для сегмента HoReCa

«Ростелеком» запустил в Санкт-Петербурге пилотный проект с использованием технологии телевизионного изображения сверхвысокой четкости 4K — нового стандарта разрешения экрана 3840 x 2160 пикселей. Этот стандарт — один из наиболее перспективных для сегмента HoReCa (hotel, restaurant, cafe) — услуг в сфере гостеприимства.

Технология 4K позволяет получить на больших экранах изображение, по качеству в четыре раза превышающее стандарт HD. При этом минимальная задержка обновления экрана не должна превышать 60 кадров в секунду, требуемая скорость передачи данных — от 15 Мбит в секунду. Экран для видео в 4Л должен быть не менее 40 дюймов.

Продуктовый виджет

«Длительное время стандарт Full HD (1080p) оставался стандартом наилучшего качества для ТВ-услуг, но сейчас наступает эра Ultra HD (4K). Технология 4K завоевывает рынок и становится одной из наиболее перспективных для развития телевидения, — комментирует вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» Валерий Ермаков . — Мы ожидаем, что в 2018 году драйвером развития услуг UHD TV в России станет Чемпионат мира по футболу — тысячи зрителей будут наблюдать за матчами на экранах спортбаров».