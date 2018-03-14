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В России и Беларуси создали уникальный ноутбук на отечественном процессоре
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В России и Беларуси создали уникальный ноутбук на отечественном процессоре 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
Российские специалисты совместно с коллегами из Беларуси разрабатывают новый ноутбук, который будет защищен от утечки информации через побочные электромагнитные излучения и наводки. Об этом сообщает ТАСС.
Портативный компьютер, фигурирующий под кодовым названием ВМ2016, создается на российском НПК «Позитрон» и белорусском ОАО «НИИЭВМ».
Базой для ноутбука, защищенного от кибершпионажа, станет российский процессор «Эльбрус-4С». Диагональ экрана компьютера составит 17 дюймов.
Помимо защиты от кражи данных, ноутбук получит возможность эксплуатации в экстремальных режимах, включая перепады температур от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию. Корпус из алюминиевого сплава обеспечит защиту от механических воздействий.
Серийный выпуск ноутбука назначен на второе полугодие 2018 года.
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