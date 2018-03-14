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35-долларовому компьютеру Raspberry Pi «разогнали» Wi-Fi
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35-долларовому компьютеру Raspberry Pi «разогнали» Wi-Fi 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Британская организация Raspberry Pi Foundation выпустила в продажу новую модель 35-долларового мини-компьютера. Среди ключевых улучшений Raspberry Pi 3 Model B+ — 4-ядерный процессор Broadcom BCM2837B0 с тактовой частотой 1,4 гигагерца (у Pi 3 — BCM2837 на 1,2 ГГц), двухдиапазонный Wi-Fi и более быстрый Ethernet.
Пропускную способность проводной и беспроводной сети увеличилась почти втрое, говорят разработчики. Новинка работает в двух диапазонах: 2,4 и 5 ГГц, а гигабитный Ethernet поддерживает передачу данных по USB 2.0 со скоростью до 300 Мбит/с. Заявленный Bluetooth 4.2 с поддержкой экономичного стандарта Bluetooth Low Energy делает «малиновый» ПК пригодным для использования в качестве хаба для Интернета вещей и устройств «умного» дома.
Кроме того, в Raspberry Pi 3 Model B+ имеется собственная реализации поддержки технологии Power over Ethernet (PoE) — передачи, помимо данных, питания посредством Ethernet. Габариты, а также цена на устройство осталась прежней — $35/£30.
Самая первая модель Raspberry, Model B, вышла в феврале 2012 года, и разошлась миллионными тиражами. «Голый» ПК поставляется в виде платы, корпуса у него нет. Внешние устройства, такие как мышь или клавиатура, подключаются через порт USB. Размер компьютера — чуть больше колоды игральных карт.
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Raspberry Pi изначально также создавался как устройство для обучения детей программированию. Однако дешевый компьютер нашел отклик не только у школьников, но и у энтузиастов. ПК, например, адаптировали для управления игрушечным вертолетом или музыкальными инструментами, а также использовали в аркадных автоматах, консолях и роботах.
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