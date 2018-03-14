Google и LG продемонстрируют VR-дисплей сверхвысокого разрешения

На выставке Display Week 2018, которая состоится в конце мая, компании Google и LG намерены представить 18-мегапиксельный 4,3-дюймовый дисплей-гарнитуру на базе технологии OLED с разрешением 1443 точек на дюйм и более высокой частотой обновления — 120 Гц. Дисплей будет иметь широкий угол обзора и высокую остроту зрения.

Судя по этим спецификациям, обещанная гарнитура лучше, чем большая часть из того, что существует на рынке. Другие экраны, такие как новые HTC Vive Pro и Oculus Rift, имеют разрешение только 2880×1600 и 2160×1200, соответственно. О разрешении новой панели пока не сообщается, но можно предположить, что плотность пикселей и их размер обеспечат разрешение экрана 5500×3000. Источник: The Verge

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