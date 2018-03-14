USB Type-C — формат будущего?

Большинство современных устройств оснащены десятком разъемов для разных видов периферии. Отдельное гнездо для монитора, еще одно — для Ethernet-кабеля, пара разъемов под наушники и микрофон, гнездо для зарядки… Раньше после подключения всех нужных устройств ноутбук был похож на осьминога: куча проводов, которые тянутся к мышке, принтеру, монитору, розетке и т.д.

Современный компьютер и прежде всего ноутбук может быть оснащен всего одним интерфейсом — USB Type-C — это универсальный разъем, который способен заменить все многообразие существующих сейчас кабелей. USB-С последнего поколения может передавать не только данные, но и питание, позволяя напрямую или через док-станцию подключить всю периферию и зарядное устройство. В итоге, к ноутбуку будет идти всего один провод, объединяющий в себе весь необходимый пользователю функционал. Это поможет эффективно организовать рабочее место: вам не понадобится соединять все устройства по отдельности, достаточно будет просто подключить один кабель и начать работу. Однако, это не единственное преимущество USB Type-C.

Двусторонний штекер для быстрого подключения

Все мы знакомы с USB 3.0. А у вас когда-нибудь получалось вставить такой штекер с первого раза? Иногда кажется, что это просто невозможно: надо перевернуть кабель, попытаться подключить, снова перевернуть, заглянуть в разъем и только после этого он, возможно, поддастся и попадет в гнездо. В этом плане USB Type-C имеет абсолютное преимущество — он симметричный, а значит, его не придется вертеть в руках, чтобы подключить к устройству. Это удобно, быстро, и бережет нервы торопливых пользователей.

Компактный разъем для компактных гаджетов Мобильность имеет особое значение в концепции PC 2.0. Современные ноутбуки гораздо тоньше, чем их предшественники. Легкие и мобильные лэптопы удобно брать с собой, они не занимают много места и элегантно выглядят. Внешний вид устройства особенно важен для многих пользователей — и это не удивительно, ведь гораздо комфортней использовать компактный ноутбук, чем огромный и тяжелый гаджет.

Однако, чем тоньше корпус устройства, тем меньше места остается для размещения разъемов под разные виды кабелей. Многие стандартные гнезда имеют довольно внушительные размеры, а необходимость их установки сильно увеличивает толщину и вес ноутбука. В своих устройствах компания HP использует USB Type-C — тонкий разъем, который легко уместить даже на компактных гаджетах. Ноутбуки, оснащенные таким портом, могут быть ультратонкими и легкими, и при этом сохраняют свой функционал.

Такие разные USB-C Также, как у обычного USB-А (разъемы USB 2.0, 3.1), у USB Type-C есть несколько версий. Маркировка «С» в названии такого кабеля означает двустороннюю конструкцию штекера, а возможности передачи данных и энергии зависят от спецификации отдельного разъема. Чтобы получить от подключения необходимый функционал, стоит использовать таблицы совместимости различных протоколов.

Например, USB-C первого поколения позволяет подключать и заряжать периферийные устройства, обеспечивая выходную мощность от 7,5 до 15 Вт. По сути, это немного улучшенный USB 3.0 в симметричном исполнении. Скорость обмена данными с помощью такого кабеля может достигать 10 Гбайт/с.

Второе поколение USB-C получило функцию Power Delivery, которая позволяет ему не только передавать, но и получать питание, а значит, такой кабель можно использовать одновременно для подзарядки ноутбука и обмена данными. Скорость передачи у него вдвое выше, чем у первого USB-C, и составляет 20 Гбайт/c. Именно такой разъем удобно использовать для док-станций, чтобы сразу подключить к ней все необходимые устройства для ввода и вывода информации и кабель для подзарядки.

Максимальная производительность с протоколом Thunderbolt 3 Спецификация USB-C Thunderbolt 3 (TB3) появилась сравнительно недавно и является самой производительной из семейства USB-C. Такой разъем поддерживает высокоскоростной протокол Thunderbolt 3, который объединяет данные, видео и аудио в одном соединении, обеспечивает передачу питания до 100 Вт (20 В, 5А) и позволяет повысить скорость коммуникации до 40 Гбайт/с.

Благодаря высокопроизводительному интерфейсу Thunderbolt 3 к ноутбуку можно подключить два дополнительных монитора с разрешением 4К и частотой 60Гц. При этом кабель будет передавать лэптопу до 100 Вт энергии, что позволит получать данные и заряжать ноутбук одновременно.

Кто сказал, что видеокарта должна быть внутри ноутбука? Если у вас есть слабый офисный ноут, на котором не идут современные игры, универсальный протокол Thunderbolt 3 избавит вас от необходимости покупать отдельный игровой компьютер. USB-C TB3 позволяет подключать к ноутбуку внешние графические карты (eGPU-системы), которые могут разогнать офисное устройство до скорости топовых геймерских ПК.

Для этого предназначены специальные приставки, например — HP Omen Accelerator. Такой внешний блок оснащается дискретным графическим адаптером с энергопотреблением до 300 Вт, который можно подключить к компьютеру через порт Thunderbolt 3. Достаточно выбрать и установить в приставку мощную видеокарту, и ваш ноутбук превратится в настоящую машину для игр. Причем обойдется все это удовольствие гораздо дешевле, чем покупка полноценного игрового компьютера. Кроме того, такая приставка будет играть роль док-станции, и через нее вы сможете подвести к ноутбуку всю периферию и интернет. Возможность повысить производительность простого бизнес-ноутбука с помощью внешнего адаптера пригодится не только геймерам, но и дизайнерам, инженерам или проектировщикам, которые работают в сложных графических программах или обрабатывают видео. Используя ускоритель вроде HP Omen Accelerator на рабочем месте, сотрудник будет иметь доступ к мощной графике, но при этом сохранит мобильность и всегда сможет отключить ноутбук от док-станции, чтобы провести презентацию или продолжить работу дома.

Не все сразу

На данный момент существует много оборудования со старыми разъемами — люди привыкли использовать отдельный кабель для каждого устройства и не хотят менять свою технику. Главный аргумент таких пользователей — необходимость пробрести адаптеры под USB Type-C, чтобы подключить к новому ноутбуку старенький принтер или монитор. Однако, одна док-станция, подключаемая через USB-C, может избавить от необходимости соединять с ноутбуком несколько кабелей. Используя всего один разъем на вашем устройстве, вы обеспечите и передачу данных, и подзарядку компьютера, и порядок на рабочем месте. Не придется путаться в проводах и тратить время на повторное подключение периферийных устройств каждый раз, когда необходимо переставить ноутбук.

Компания НР понимает, что переход на USB-C должен быть постепенным. В 2017 году производитель обновил линейку своих ноутбуков, оснастив их одним интерфейсом типа C. Вторая итерация предполагает замену еще одного порта на универсальный Type-C и отказ от других разъемов. Так, например, в новых ноутбуках HP Pro серии 400 и 600 используется полнофункциональный USB-C с возможностью передачи питания. А устройства HP Elite 800 G5 серии и HP Elite 1000 серии уже оснащаются USB-С с поддержкой протокола Thunderbolt 3, который обеспечивает максимальную производительность и скорость передачи данных до 40 Гбайт/с.

Как избежать проблем с совместимостью

USB Type C — достаточно сложная технология, которая находится на этапе развития и еще не до конца стандартизирована. Устройства, работающие с данным протоколом, пока не имеют 100-процентной совместимости. Не все производители перешли на последние стандарты, и распиновка USB-С разъема не всегда позволяет получить от подключения тот функционал, который ожидал пользователь. Если кабель не поддерживает какой-либо протокол, возможности периферийного устройства будут ограничены или вовсе недоступны.

При покупке адаптеров для USB-С надо быть особенно внимательным. Например, некоторые ноутбуки используют разные стандарты питания при зарядке — не факт, что дешевые кабели, которые выдают за USB Type-C, будут поддерживать эти протоколы. Именно поэтому мы советуем покупать только фирменные док-станции, адаптеры и провода USB-C.

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