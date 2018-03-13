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Apple назвала дату следующей презентации
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Apple назвала дату следующей презентации 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Reuters
Корпорация Apple объявила дату ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2018. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Конференция пройдет с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center. В прошлом году WWDC проходила в этом же калифорнийском городе. Зал рассчитан более чем на шесть тысяч гостей, среди которых ожидаются тысячи разработчиков Apple. Регистрация участников закончится 22 марта.
Предполагается, что на презентации представят новые версии операционных систем компании: macOS, iOS, watchOS и tvOS. Также аналитики рассчитывают, что на выставке будут продемонстрированы новые гаджеты Apple.
На прошлогодней конференции WWDC Apple представила, в частности, новый iPad Pro с диагональю экрана 10,5 дюйма с уменьшенными боковыми рамками.
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