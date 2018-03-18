Ещё
LG G7 может получить LCD-дисплей, а не POLED
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

LG G7 может получить LCD-дисплей, а не POLED 

Android Insider 12 часов назад
Фото: Android Insider
LG G7 — готовящийся флагман корейцев. Аппарат был тайно показан инвесторам на MWC 2018, тогда в Сети появились «живые» фотографии смартфона. Девайс получил вырез в дисплее, схожий с таковым в iPhone X. Однако не факт, что такой вариант может стать финальным.
Новая информация, поступившая от коллег из Korea Herald, говорит о том, что девайс, скорее всего, оснастят LCD-дисплеем, а не POLED, которым оснащался LG V30. Сделано это из-за попыток сократить расходы производства, так как OLED-дисплеи в 3 раза дороже LCD-панелей.
При этом в случае с G7 речь будет идти не об обычном LCD-дисплее. Девайс получит панель MLCD+, особенностью которой является улучшенная яркость и контрастность, а также на 35 процентов меньший расход энергии в сравнении с обычными LCD-панелями.
По данным коллег, показанный на MWC прототип G7 был оснащен OLED-дисплеем, а вырез в дисплее был лишь экспериментом компании.
Конечно, уже через год Samsung покажет гибкий смартфон, и с этого момента начнется новый этап в смартфоностроении, производители массово начнут отказываться от LCD-дисплеев. Однако в настоящее время это действительно неплохой шанс сэкономить, а помощью поляризации можно добиться вырезов и в LCD-дисплее.
По материалам androidheadlines
Android Insider: последние новости
MIUI 9 стала доступна для всех совместимых устройств Почему производители отказываются от разъема для наушников. Версия Sony 20 марта Lenovo представит убийцу Redmi Note 5
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве178
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах42
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован40
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение