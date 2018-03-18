LG G7 может получить LCD-дисплей, а не POLED

LG G7 — готовящийся флагман корейцев. Аппарат был тайно показан инвесторам на MWC 2018, тогда в Сети появились «живые» фотографии смартфона. Девайс получил вырез в дисплее, схожий с таковым в iPhone X. Однако не факт, что такой вариант может стать финальным.

Новая информация, поступившая от коллег из Korea Herald, говорит о том, что девайс, скорее всего, оснастят LCD-дисплеем, а не POLED, которым оснащался LG V30. Сделано это из-за попыток сократить расходы производства, так как OLED-дисплеи в 3 раза дороже LCD-панелей.

При этом в случае с G7 речь будет идти не об обычном LCD-дисплее. Девайс получит панель MLCD+, особенностью которой является улучшенная яркость и контрастность, а также на 35 процентов меньший расход энергии в сравнении с обычными LCD-панелями.

По данным коллег, показанный на MWC прототип G7 был оснащен OLED-дисплеем, а вырез в дисплее был лишь экспериментом компании.

Конечно, уже через год Samsung покажет гибкий смартфон, и с этого момента начнется новый этап в смартфоностроении, производители массово начнут отказываться от LCD-дисплеев. Однако в настоящее время это действительно неплохой шанс сэкономить, а помощью поляризации можно добиться вырезов и в LCD-дисплее.

По материалам androidheadlines