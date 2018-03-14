Флагманский смартфон LG G7 выйдет не в апреле, не в июне, а в мае

Несмотря на то, что официального анонса и даже демонстрации флагманского смартфона G7 на выставке Mobile World Congress не было, южнокорейский бренд все же устроил закрытый показ устройства для ограниченного круга лиц. После этого началась неразбериха. Утверждали, что G7 представят в июне, потом в апреле. Последние сведения приписывают LG намерение представить смартфон в мае.

LG G7 будет поставляться с OLED-экраном производства LG. В верхней части смартфона будет модная выемка, в которой поместятся сенсоры сдвоенной камеры, разговорный динамик и, возможно, другие модули. Смартфон получит однокристальную систему Snapdragon 845, За электропитание будет отвечать аккумулятор на 3000 мАч. Стандартная версия G7 получит 6 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти, но будет и Plus-модификация, которая выйдет с 128 Гбайт пространства на внутреннем накопителе.

На тыльной стороне смартфона разместится основная сдвоенная камера с вертикально-расположенными сенсорами. Оба сенсора имеют разрешение 16 Мп. Вообще что касается камеры, то больших изменений в этот модуль LG вносить, похоже, не собирается: камера будет полностью заимствована у модели LG V30S. В зависимости от модификации, LG G7 обойдется в $850 или $950.

Между тем, перенос сроков анонса заставит LG выпустить следующую модель V40 не в сентябре, а в ноябре. Источник также утверждает, что в будущем году LG соединит G-серию и V-серию в одну, но как именно она будет называться, — пока держится в секрете.