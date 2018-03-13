MIUI 9 стала доступна для всех совместимых устройств

Стабильная версия MIUI, чье распространение началось еще в ноябре прошлого года, стала доступна для всех совместимых устройств. Это подтвердил глава индийского офиса Xiaomi Ману Кумар. По его словам, на данный момент загрузить обновление в общей сложности могут владельцы более 50 смартфонов и планшетов.

Всего финальная волна распространения апдейта коснется 18 смартфонов китайского производителя. В их число войдут следующие модели: Redmi 2/Prime, Redmi 4A, Redmi Note Prime, Mi 4i, Redmi 3S/Prime, Redmi Note 4G, Redmi 1S, Redmi Note 3, Mi 3, Mi 4, Mi Max/Prime, Redmi Y1/Y1 Lite, Redmi 4, Mi Max 2, Redmi Note 4 и Mi Max 2.

Во избежание большой нагрузки на сервера, апдейт будет распространяться постепенно. Когда он станет доступен, вам поступит уведомление со ссылкой на загрузку MIUI 9 «по воздуху». В случае, если этого не произойдет, просто проверьте наличие обновления вручную либо скачайте из соответствующего раздела на сайте компании.

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