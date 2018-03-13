Представлен селфи-дрон с 13 камерами для съемок в лесу

Сейчас квадрокоптеры оснащаются массой всевозможных функций. Среди них система следования за объектом и автопилот. Правда, работают они лишь на открытом пространстве. Новый профессиональный дрон Skydio R1 оборудован продвинутой технологией для облета препятствий, которая позволит ему летать даже в густом лесу.

Ориентироваться на местности модель будет при помощи объемной карты окружающего пространства. Дрон работает на основе 4-ядерного 64-битного процессора ARM с 256-ядерным видеопроцессором Jetson TX 1 производства Nvidia, который применяется в автомобилях с автопилотом. Данные поступают с 12 навигационных камер, размещенных на всех поверхностях устройства: 8 расположены по периметру рамы, а по две — направлены вверх и вниз.

Платформа на основе полученных данных создает трехмерную карту, а нейронная сеть помогает устройству распознавать объекты, следуя за ними в разных режимах. Обработка данных ведется со скоростью 1400 Мп/с. Основная тринадцатая камера записывает видеосюжет в 4К-разрешении. Предусмотрено четыре съемочных режима: вокруг объекта, сбоку, спереди и сзади объекта. Для хранения роликов предусмотрен встроенный накопитель на 64 Гб. Стоимость дрона — $2,5 тыс.