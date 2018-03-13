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Кожаная наклейка замедляет мой MacBook Pro. Отрывать жалко
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Кожаная наклейка замедляет мой MacBook Pro. Отрывать жалко 

iPhones.ru 13 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Отрывать жалкоНовый MacBook прекрасен. Ты сдуваешь с него пылинки, аккуратно ставишь на стол и с упоением протираешь мягкой тряпочкой алюминиевый корпус по несколько раз в день.
Или покупаешь сразу защитный чехол, тот самый, пластиковый, который делает макбук большим и тяжёлым. Носишь его неделю, потом снимаешь, удивляешься, что без чехла намного лучше и жалеешь о потраченных деньгах.
А есть третий вариант, который выбрал я: наклейка из кожи, которая защищает корпус моего MacBook Pro со всех сторон, практически не влияя на его габариты и вес.
Будьте осторожны, есть проблема с наклейками
Обычно наклейки для ноутбуков продаются в количестве 2-х штук, и если заклеенная верхняя крышка просто радует глаз, то вот нижняя.
Я наклеил обе. И мой макбук начал сильно греться и даже подтормаживать, если запущен iMovie или рендерится видео в FinalCut.
Причина обнаружилась быстро — наклейка на нижней части ноутбука мешает правильному теплообмену, не давая ноутбуку вовремя выводить тепло во время интенсивных нагрузок.
Это чревато разными проблемами, от зависаний до выхода из строя компонентов и даже деформации корпуса.
С такой же проблемой столкнулся и Главред Никита, который уже избавился от нижней наклейки и теперь работает за четверых, потому что его MacBook Pro снова летает.
А у меня всё ещё не поднимается рука оторвать прекрасную кожаную защиту, чтобы макбук вновь «задышал» во всю силу своей пассивной системы охлаждения и все лаги с тормозами прекратились.
Сталкивались с таким? Что делать?
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