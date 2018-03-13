Компания Samsung представила новую линейку QLED-телевизоров

На отраслевой презентации в Нью-Йорке южнокорейский гигант Samsung покорил сердца журналистов новой флагманской линейкой телевизоров, основанных на базе QLED-матриц. Модельный ряд ТВ-устройств 2018 года уже совсем скоро начнет штурмовать магазины, а любой потенциальный покупатель, как водится, задаст вопрос: «А что же нового в новых телевизорах?».

Представители компании утверждают, что премиальная линейка телевизоров 2018 года радикально изменит восприятие мультимедиа в целом и самого телевизора, как устройства, в любой квартире. Президент компании Чон Хи Хан в своей речи отметил, что флагманская телевизионная линейка подарит пользователям абсолютно новый уровень развлечений. «Теперь настройка ТВ стала еще более интуитивно понятной, а доступ к контенту потрясающе удобный». «В новых телевизорах Samsung экран в буквальном смысле превращается в „умный“ дисплей», — говорит Чон Хи Хан. Если быть конкретнее — новые ТВ-устройства обзавелись улучшенными алгоритмами настройки цвета и контраста изображения в соответствии с пользовательскими предпочтениями и типом контента (фильмы, телепередачи, видеоигры).

В плане «умных» функций появился некий элемент «расширения реальности», когда на экране ТВ может отображаться погода, сводки новостей, ситуации на дорогах и т.п. А еще эти телевизоры идеально подойдут для тех, кто хочет избавиться от засилия проводов. Система «невидимого» подключения объединяет все шнуры в одном проводе, который можно незаметно уложить в стенной короб или кабель-канал.

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