Посредственная видеокарта за 30 000 рублей: тест и обзор Sapphire Radeon RX 570 Nitro+ 4GB GDDR5

Итоги теста Результаты тестовых испытаний графической карты Sapphire Radeon RX 570 Nitro+ 4GB GDDR5 оказались скорее плохими, за что устройство получило лишь 55,8 баллов из 100 возможных. Тем не менее, эта видеокарта очень тихо работает и обладает достаточной Full HD производительностью. Соотношение цены и качества на момент проведения тестов у нее лишь посредственное. Цена в России — около 30 000 рублей. Преимущества хорошая Full-HD-производительность тихое улучшенное охлаждение видеокарта пассивна в Desktop-режиме задняя плата RGB-подсветка Недостатки уровень энергопотребления недостаточная производительность в 4К-играх Результаты тестирования Sapphire Radeon RX 570 Nitro+ 4GB GDDR5 Соотношение цена/качество Отлично Место в общем рейтинге 12 из 23 Соотношение цена/качество: 79 Производительность (80%): 50.3 Шумность (10%): 85 Оснащение (5%): 64.5 Энергопотребление (5%): 77.7 Результаты тестирования Поставьте оценку — 56% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Альтернативные варианты

Альтернативой могут стать графические карты с лучшим соотношением цены и качества. Видеокарты. Все результаты тестов 1. Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 3G 3GB GDDR5 Производительность (80%): 47.5 Оснащение (5%): 77.6 Общая оценка: 54.4 Соотношение цена/качество: 100 2. MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G 11GB GDDR5X Производительность (80%): 100 Оснащение (5%): 68.2 Общая оценка: 95.5 Соотношение цена/качество: 97 3. Zotac GeForce GTX 1070 Ti AMP Extreme 8GB GDDR5 Производительность (80%): 77.1 Оснащение (5%): 100 Общая оценка: 78.9 Соотношение цена/качество: 94 4. Palit GeForce GTX 1060 Dual 3GB GDDR5 Производительность (80%): 47.9 Оснащение (5%): 68.2 Общая оценка: 53.8 Соотношение цена/качество: 92 5. Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme 8GB Производительность (80%): 68.4 Оснащение (5%): 100 Общая оценка: 73 Соотношение цена/качество: 90 Видеокарты. Все результаты тестов Читайте также: Тест и обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4GB GDDR5

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