Посредственная видеокарта за 30 000 рублей: тест и обзор Sapphire Radeon RX 570 Nitro+ 4GB GDDR5 

Альтернативой могут стать графические карты с лучшим соотношением цены и качества. Видеокарты. Все результаты тестов 1. Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 3G 3GB GDDR5 Производительность (80%): 47.5 Оснащение (5%): 77.6 Общая оценка: 54.4 Соотношение цена/качество: 100 2. MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G 11GB GDDR5X Производительность (80%): 100 Оснащение (5%): 68.2 Общая оценка: 95.5 Соотношение цена/качество: 97 3. Zotac GeForce GTX 1070 Ti AMP Extreme 8GB GDDR5 Производительность (80%): 77.1 Оснащение (5%): 100 Общая оценка: 78.9 Соотношение цена/качество: 94 4. Palit GeForce GTX 1060 Dual 3GB GDDR5 Производительность (80%): 47.9 Оснащение (5%): 68.2 Общая оценка: 53.8 Соотношение цена/качество: 92 5. Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme 8GB Производительность (80%): 68.4 Оснащение (5%): 100 Общая оценка: 73 Соотношение цена/качество: 90 Видеокарты. Все результаты тестов Читайте также: Тест и обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4GB GDDR5

Тест и обзор графической карты Zotac GeForce GT 1030 Zone Edition: хуже среднего уровня

Лучшие мобильные процессоры от Qualcomm Результаты тестирования Sapphire Radeon RX 570 Nitro+ 4GB GDDR5 Характеристики и результаты тестирования Sapphire Radeon RX 570 Nitro+ 4GB GDDR5 Соотношение цена/качество 79 Версия DirectX DirectX 12 Версия драйвера 17.4.3 Графический процессор AMD Radeon RX 570 Частота GPU 1.168 МГц Объем памяти 4096 Мбайт Тип памяти GDDR5 Частота памяти 7.000 МГц Ширина шины памяти 1 x 256 Бит Кол-во шейдерных блоков 2048 ядер Термопакет (TDP) — Потребляемая мощность в простое 50 Вт Потребляемая мощность под нагрузкой 313 Вт Максимальная температура GPU 74 °C Тип системы охлаждения Воздушное Шумность в 2D-режиме — Средняя шумность в смешанном режиме работы 2,5 сон DVI 1 порт HDMI 2 порта mini HDMI — Кабель HDMI в комлекте — Display Port 2 порта D-sub — Адаптеры в комплекте ПО в комплекте 1 программа Игры в комплекте — Длина видеокарты 26 см Кол-во занимаемых слотов 2 слота Тест: 3DMark Cloud Gate 29.456 бал. Тест: 3DMark Fire Strike 11.034 бал. Тест: 3DMark Fire Strike (Ultra) 2.910 бал. Тест: 3DMark Feature Test (DX11, Single-thread) 2.260.460 Draw Calls Тест: 3DMark Feature Test (DX11, Multi-thread) 1.871.555 Draw Calls Тест: 3DMark Feature Test (Mantle) — Тест: 3DMark Feature Test (DirectX 12) 26.391.528 Draw Calls Тест: Dirt Rally (Full HD) 69,4 fps Тест: Dirt Rally (UHD) 27,0 fps Тест: Alien: Isolation (Full HD) 130,8 fps Тест: Alien: Isolation (UHD) 42,3 fps Тест: GTA V (Full HD) 80,2 fps Тест: GTA V (UHD) 27,0 fps Тест: Ashes of the Singularity (Full HD) 49,4 fps Тест: Ashes of the Singularity (UHD) 34,2 fps Тест: Metro: Last Light Redux (Full HD) 81,5 fps Тест: Metro: Last Light Redux (UHD) 26,4 fps Тест: LuxMark 2.481 бал.