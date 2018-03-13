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Тест жесткого диска Western Digital Purple 1 TB (WD10PURX)
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Тест жесткого диска Western Digital Purple 1 TB (WD10PURX) 

Chip.ru 13 марта 2018
Фото: Chip.ru
«Пурпурный» жесткий диск Western Digital с терабайтной емкостью станет отличным решением для тех, кто хочет организовать домашний сервер, систему видеонаблюдения или попросту не выключает свой ПК, оставляя его работать в режиме 24/7. Почему мы так уверены в этом? Да потому что серия WD-накопителей Purple разработана именно для таких типов эксплуатации: постоянных нагрузок и круглосуточной работы в условиях высоких температур.
Мы без преувеличения можем сказать: когда компания возлагает на свою продукцию такие требования — можно не сомневаться в надежности всех компонентов. Даже по тестовым характеристикам становится ясно, что данный HDD стабильный и «ровный» в плане скоростных показателей под нагрузками.
WD Purple 1 TB: исполнение и характеристики
Устройство получило традиционное для HDD исполнение с типоразмером в 3,5 дюйма, обладает емкостью 1 Тбайт и подключается к системам хранения по протоколу SATA 6Gbit/s. Производитель делает акцент на защитных функциях накопителя, что еще раз подчеркивает его надежность: в данном случае мы говорим об ударостойкости в режиме работы/покоя 30G/350G. Время наработки на отказ составляет при этом 1 млн часов. Параметр с ударостойкости, обозначаемый буквой G, определяет чувствительность устройства к ударам. Считается, что для стационарного использования он не особо важен, но на практике это не так. Представьте, что может случиться с незащищенными дисками, если кто-то случайно опрокинет NAS-сервер в рабочем состоянии? Наш тестовый HDD от таких ситуаций застрахован и сохранит работоспособность.
Будучи установленной в системы видеонаблюдения, Western Digital Purple 1 TB (WD10PURX) поддерживает работу с 32 камерами высокой четкости одновременно: то бишь может записывать изображение с них в режиме 24/7.
WD Purple 1 TB: нагрев и громкость работы
Во время наших тестов температура накопителя держалась на уровне 36-37 °C. По сравнению с другими «жестянками», установленными в тестовой станции — результат очень хороший. Работает накопитель практически бесшумно (кулеры системного блока шелестят громче). Под нагрузкой «пурпурный» HDD тоже не шумел, поэтому при условии сборки NAS-сервера, который будет работать 24/7, вы получите очень тихую систему.
WD Purple 1 TB: результаты тестов
К сожалению, у нас не было возможности протестировать работу накопителя с 32 камерами наблюдения, поэтому мы ограничились набором стандартных тестов и бенчмарков. В них Western Digital Purple 1 TB (WD10PURX) повел себя очень хорошо и показал себя с лучшей стороны. Бенчмарк
Результат CrystalDiskMark 5.2.1 (SATA 6Gb/s, 5 проверок при эмуляции файла в 1 Гбайт) последовательное чтение с глубиной очереди 32 в 1 поток — 154,0 Мбайт/с  последовательная запись с глубиной очереди 32 в 1 поток — 151,7 Мбайт/с  случайное чтение блоков 4К с глубиной очереди 32 в 1 поток — 0,643 Мбайт/с  случайная запись блоков 4К с глубиной очереди 32 в 1 поток — 2,080 Мбайт/с  последовательное чтение с глубиной очереди 1 в 1 поток — 155,0 Мбайт/с  последовательная запись с глубиной очереди 1 в 1 поток — 143,2 Мбайт/с  случайное чтение блоков 4К с глубиной очереди 1 в 1 поток — 0,644 Мбайт/с  случайная запись блоков 4К с глубиной очереди 32 в 1 поток — 2,204 Мбайт/с CrystalDiskMark 5.2.1 (SATA 6Gb/s, 5 проверок при эмуляции файла в 8 Гбайт) последовательное чтение с глубиной очереди 32 в 1 поток — 157,9 Мбайт/с  последовательная запись с глубиной очереди 32 в 1 поток — 153,1 Мбайт/с  случайное чтение блоков 4Кб с глубиной очереди 32 в 1 поток — 0,633 Мбайт/с  случайная запись блоков 4Кб с глубиной очереди 32 в 1 поток — 1,582 Мбайт/с  последовательное чтение с глубиной очереди 1 в 1 поток — 154,3 Мбайт/с  последовательная запись с глубиной очереди 1 в 1 поток — 152,3 Мбайт/с  случайное чтение блоков 4Кб с глубиной очереди 1 в 1 поток — 0,457 Мбайт/с  случайная запись блоков 4Кб с глубиной очереди 32 в 1 поток — 1,562 Мбайт/с Бенчмарк
Результат HD Tune Pro 4.60  Минимальная скорость передачи данных — 69,2 Мбайт/с  Максимальная скорость передачи данных — 151,8 Мбайт/с  Средняя скорость передачи данных — 118,0 Мбайт/с  Пиковая скорость передачи данных — 140,7 Мбайт/с  Время доступа — 20,4 мс Бенчмарк
Результат AIDA64 Disk Benchmark
Линейное чтение (начало) — 152,6 Мбайт/с  Линейное чтение (середина) — 123,5 Мбайт/с  Линейное чтение (конец) — 70,8 Мбайт/с  Рандомное чтение — 98,2 Мбайт/с  Чтение из буфера — 215,0 Мбайт/с  Среднее время доступа при чтении — 19,57 мс Читайте также: Тест внешнего HDD Western Digital My Passport 1 TB (WDBBEX0010B)
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