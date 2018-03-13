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HP выпустила линейку компьютеров для медицины
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HP выпустила линейку компьютеров для медицины 

Вести.Ru 13 марта 2018
Фото: Вести.Ru
HP сообщила о выпуске линейки устройств, разработанной с учетом специфических потребностей медицинских учреждений. Среди новинок — ноутбук HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition, моноблок HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition и монитор HP Healthcare Edition HC270cr.
Материалы устройств подобраны таким образом, чтобы они без проблем выдерживали ежедневную очистку антисептическими средствами в течение всего срока службы. Специальное ПО HP Easy Clean позволяет быстро блокировать клавиатуру, сенсорный экран и тачпад ноутбука HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition на время очистки, избавляя от необходимости тратить время на выключение и включение системы.
Все устройства новой медицинской линейки HP также оснащены считывающими устройствами RFID, которые поддерживают аутентификацию с помощью единой точки входа. Ноутбук и моноблок, кроме этого, поддерживают биометрическую аутентификацию. Обе эти технологии помогают надежнее защитить данные пациентов а также уделять больше времени пациентам, не тратя время на ввод логинов и паролей.
Еще из интересных технологий ноутбук HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition может похвастаться системой HP Sure View 4-го поколения, эффективно защищающей данные на экране от подглядывания под углом, даже немного отличном от прямого. А у моноблока есть двусторонняя выдвижная камера, которая упрощает регистрацию пациентов и выдачу идентификационных карт.
Наконец, устройства новой линейки HP для медицинских учреждений обеспечивают оптимальное взаимодействие между врачами и пациентом при оказании дистанционной медицинской помощи благодаря возможностям Vidyo Ready и Skype for Business. Как ожидается, ноутбук HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition поступит в продажу в Европе в мае 2018-го, а моноблок HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition и монитор HP Healthcare Edition HC270cr — месяцем позже.
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