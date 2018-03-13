Тестируем камеру Sony Alpha 7 III: беззеркалки не сдаются

Вывод

Sony Alpha 7 III (a7III) показала себя в нашем тестировании с самой лучшей стороны. Профессиональная беззеркальная камера с 24-мегапиксельным полнокадровым сенсором создает великолепные, четкие и малошумные изображения. Кроме того, камера может похвастаться скоростным автофокусом и очень быстрой серийной съемкой, а также удивительно богатой комплектацией. Если взять во внимание всё это, то цена Sony Alpha 7 III (a7III) выглядит вполне оправданной.

Плюсы: Усовершенствованный 24-мегапиксельный сенсор

Видео UHD, режим таймлапс FHD, режим HDR Скоростные автофокус и серийная съемка

Очень длительный срок автономной работы батареи

Два слота для карт SD, в том числе UHS-I Минусы: Сниженная скорость UHS-II Только один слот для UHS II Плоский джойстик фокусировки Sony ALPHA 7 III: практический тест профессиональной беззеркальной камеры

В нашем тестировании мы предъявляем к Sony Alpha 7 III довольно высокие требования. В конце концов, две предыдущие модели 2013 и 2016 годов стали настоящими народными хитами для серьезно увлеченных любителей и начинающих профессиональных фотографов. Нигде вы больше не найдете полноформатной беззеркальной камеры за такие деньги, как в этой серии. Сразу сообщим хорошую новость: Alpha 7 III также придерживается этого кредо. Таков наш вывод после первого практического теста, для проведения которого мы по приглашению производителя полетели в Англию . Однако владельцы дорогих родственных моделей почему-то морщат нос. Для некоторых из них у новой камеры слишком уж много всего наворочено. Новая камера Sony Alpha 7 III в некоторых аспектах уступает родственным моделям Alpha 7R III и Alpha 9, но при этом всё же неплохо держит марку. В чем же она не дотягивает до лидеров? Например, возьмем автофокус, 693 датчика фазового автофокуса, покрывающих 93 процента площади кадра. По сравнению с Alpha 9 это очень удивляет. В разговоре с одним из инженеров мы получаем подтверждение, действительно, по некоторым техническим характеристикам камера будет несколько слабее некоторых предшественниц: светочувствительность составляет всего -3 вместо -4 EV, а для видоискателя характерен «эффект затемнения» (Blackout). Но в принципе с учетом целевой аудитории, на которую рассчитана камера, это вполне терпимо.

Sony Alpha 7 III: Работает быстрее с UHS-II Скорость серийной съемки у камеры меньше, чем у предшественниц, но низкой ее точно не назовешь. До десяти кадров в секунду со следящим автофокусом (AF-C) ­ таков результат Sony Alpha 7 III. Также быстро работает и Eye-AF, который точно фокусируется на зрачках модели. Заслуживает внимания и длина серии: лишь после 177 в формате JPEG или 60 сжатых RAW системная камера начинает тормозить. Результаты, конечно, несколько далеки от тех, что показывает Alpha 9, но для повседневной съемки этого более чем достаточно. Для такой длительной непрерывной серийной съемки требуется быстрая карта памяти. Поэтому Sony Alpha 7 III поставляется с двумя слотами для SD-карт, где один слот поддерживает быстрый UHS-II-Standard, но с несколько замедленной скоростью. В то время как UHS-II поддерживает до 300 Мбайт в секунду, ограничение для этой камеры ­ около 100 Мбайт в секунду. Правда, более быстрые карты, по словам одного из инженеров вряд ли окажутся полезными. Тем не менее, по сравнению с одним слотом UHS-I у Alpha 7 II, это значительный рост.

Sony Alpha 7 III: больше динамики во всём

Сенсор изображения тоже был доработан. С одной стороны, 5-осевой стабилизатор изображения компенсирует всего пять ступеней диафрагмы. С другой стороны, 24-мегапиксельный полнокадровый сенсор использует технологию обратной засветки (сокращенно BSI), и гарантирует особенно в условиях недостаточного освещения более детальные и менее шумные снимки. На первый взгляд видно улучшение на целое экспозиционное число. Это же относится и к динамическому диапазону: вместо 14, как у предыдущих моделей, теперь 15 ступеней диафрагмы. Вызывает уважение! Для видеоизображения также расширен динамический диапазон до 14 ступеней. Отличный результат, на который вряд ли кто-то рассчитывал. Не стоит забывать, что Sony Alpha 7 III может записывать видео не только в Ultra HD с 30 кадрами или в режиме замедленной съемки в формате FHD со 120 кадрами в секунду, но она еще поддерживает стандарт Hybrid Log Gamma (сокращенно HLG) для HDR-видео. У камеры есть разъемы для наушников и выход для микрофона, а также выход Mikro-HDMI, через который возможна запись видео в формате 4:2:2, но на карту памяти Sony Alpha 7 III пишет только в формате 4:2:0. Для видеографов-любителей это вряд ли будет играть особую роль.

Sony Alpha 7 III: Хит по доступной цене

Для компоновки кадра и просмотра изображений можно использовать OLED-видоискатель с высоким разрешением, а также резкий, откидной 3-дюймовый сенсорный экран. Еще корпус камеры украшают десять программируемых кнопок, (даже слишком) плоский джойстик для фокусировки, а также два колесика для изменения значений диафрагмы и выдержки.

Кстати, высококачественный и прочный корпус из магниевого сплава защищен от пыли и брызг. Может быть, не так хорошо, как у Alpha 9, но небольшой дождь камера должна выдержать без ущерба для себя.

В заключение еще пара слов о корпусе. Он при сравнении оказался немного толще, чем у Alpha 7 II. Причина кроется в аккумуляторе: как у Alpha 7R III и Alpha 9 у актуальной беззеркальной камеры от Sony установлена долгоиграющая батарея NP-FZ1000. В тех же условиях, когда аккумулятора Alpha 9 хватает лишь на 480 кадров, новинка способна снять до 710. В нашем практическом тесте его хватило даже намного больше: после почти 600 фотографий и двух-трех коротких видео индикатор батареи всё еще показывал впечатляющие 87 процентов остаточного заряда. Таким образом, Sony Alpha 7 III оказывалась надежной, мощной и удивительно богато укомплектованной камерой. Цена около 2 300 евро (в России новинку еще не привезли) за корпус или 2 500 евро за комплект, в который входит объектив 28-70 мм f/4, кажется более чем справедливой, даже почти слишком низкой для камеры, которая по всем характеристикам кроме, понятное дело, разрешения, совпадает с Alpha 7R III. Одно можно сказать наверняка: Sony Alpha 7 III, выходящая в продажу в апреле, станет хитом продаж.

Примеры фотографий Альтернативная модель

Sony Alpha 7 II Вы хотите начать работать с полноформатной фотографией? Комплект, состоящий из предыдущей модели Sony Alpha 7 II плюс кит-объектив 24-70 мм f/4, идеально подходит для профессионального использования, вы можете приобрести его по относительно невысокой цене. Читайте также: Тест и обзор фотокамеры Sony Alpha 7R III (a7RIII)

Тест профессиональной беззеркальной камеры Sony a7 II (Alpha 7 II)

Тест фотоаппарата Sony Alpha 9: самая быстрая полноформатная беззеркалка