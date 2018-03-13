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Xiaomi представила умный бытовой прибор, о котором мечтали все хозяйки
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Xiaomi представила умный бытовой прибор, о котором мечтали все хозяйки 

Chip.ru 13 марта 2018
Фото: Chip.ru
Компания Xiaomi выставила на своей фирменной краудфандинговой платформе очередной умный бытовой прибор — посудомоечную машину Yunmi Smart Dishwasher. Она оснащена промывочным насосом от итальянской компании Weike, который выдает струи воды под давлением 15 кПа. Этого более чем достаточно для того, чтобы очистить любые загрязнения. Здесь использована особая технология трехмерного распыления воды, подающейся из верхних и нижних сопел на 360°, благодаря чему внутри прибора отсутствуют так называемые мертвые зоны, в которых посуда очищается хуже.
Имеется функция сушки горячим воздухом. Она позволяет не просто вымыть, но и простерилизовать посуду. Разумеется, всеми функциями прибора можно управлять с помощью смартфона, для чего предусмотрено соответствующее приложение. На стадии предзаказа Yunmi Smart Dishwasher можно было приобрести за $315, а в продажу посудомоечная машина поступит по цене $400.
Источник: Xiaomi
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