Обзор и тестирование ноутбука HP 250 G6 (2SX72EA): дешевый и с SSD

Вывод

С итоговой оценкой в 68 процентных пунктов ноутбук Notebook HP 250 G6 (2SX72EA) занимает не самое высокое место в нашем соответствующем рейтинге, но в стенах испытательной лаборатории он сумел продемонстрировать свои сильные стороны в таких отдельных зачетных дисциплинах, как «Оснащение» и «Производительность». Результаты в тестовой категории «Мобильность» по итогам проверки мы вынуждены подвергнуть критике — здесь ноутбук позволяет себе схалтурить. Тем не менее, благодаря некоторым выделяющимся особенностям ноутбук вполне заслуживает того, чтобы на него обратили внимание. Плюсы: очень быстрый SSD-накопитель

большая емкость SSD хорошие сетевые интерфейсы и другие разъемы

высокое разрешение дисплея

хорошая системная производительность

адекватная стоимость (около 25 000 рублей) Минусы: темный дисплей

маленький аккумулятор (недостаточная автономность) КатегорияРезультаты тестов Общий результат68% Мобильность49,5% Оснащение82,1% Внешний вид81,8% Эргономика70,6% Дисплей61,4% Характеристики Размеры38,0 x 25,5 x 2,7 см Вес1,9 кг ПроцессорIntel Pentium N4200 (1,1 ГГц) Оперативная память4 Гбайт Графический адаптерИнтегрирован процессор Intel (HD Graphics 505) Дисплей: Размер15,6 дюймов Дисплей: Разрешение1.920 x 1.080 пикселей Дисплей: ПоверхностьМатовая Дисплей: Яркость193 КД/м2 Дисплей: Контраст146:1 Дисплей: Плотность пикселей141 точек на дюйм Жесткий диск256 Гбайт SSD Аккумулятор31 Втч Время работы (Word) 7:35 часов Время работы (Видео) 5:08 часов Время работы (PCMark 8) 3:48 часов Система охлажденияПассивная USB-порты2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Bluetooth:Да Wi-Fi802.11ac Сеть1 Гбит ВидеовыходыHDMI/VGA Кард-ридерSDXC Benchmark: PCMark 7:4.123 баллов Benchmark: 3DMark (Cloud Gate):2.745 баллов Прежние недочеты частично исправлены

Компания HP довольно часто еще в недавнем своем прошлом встраивала в ноутбуки медлительные сетевые интерфейсы и такие же USB-порты. В представленном лэптопе по крайней мере этот недостаток был устранен. Для кабельного подключения к интернету предназначен гигабитный Ethernet-порт, а WLAN-модуль теперь соответствует современному стандарту ac.

Остальное оснащение также находится на хорошем уровне: быстрый SSD-накопитель емкостью 256 Гбайт — это вовсе не что-то само собой разумеющееся для данного ценового сегмента. Помимо HDMI для подключения внешних мониторов есть еще и VGA-выход. Кроме того, среди USB-портов есть поддерживающие не только 2.0-, но и 3.0-стандарт.

Хорошая производительность, несовершенный дисплей

Производительности встроенного процессора ( Intel Pentium N4200) для выполнения простых заданий по большей части достаточно, а благодаря использованию SSD-накопителя в совокупности система производит впечатление довольно быстрой.

Дисплей убедителен в двух направлениях: разрешение Full-HD заслуживает похвалы точно так же, как и матовая поверхность экрана — блики здесь мешают не очень сильно. К сожалению, остальные результаты измерений оказываются на уровне дешевых устройств: яркость очень низкая, да и стабильность углов обзора оставляет желать лучшего. При этом даже если пользователь сидит ровно по центру дисплея и наклон экрана выбран правильно, картинка все равно выглядит лишь наполовину естественной.

Альтернатива: Acer Aspire 3 A315-31 Благодаря аккумулятору большего размера, Acer Aspire 3 A315-31-P72U может предложить как минимум на один час большую продолжительность времени автономной работы. В то время, как системная производительность получается похожей, используемый здесь SSD-накопитель работает чуть медленнее. Он вмещает в два раза меньше информации, чем его коллега из ноутбука от HP, зато может полагаться на поддержку дополнительного классического жесткого диска емкостью 1000 Гбайт. Таким образом, в целом здесь дискового пространства более чем достаточно. Поверхность тачпада здесь более удобная, а тактильные ощущения от клавиатуры возникают примерно того же уровня. Более яркий дисплей предлагает такое же разрешение и тоже может похвастать матовой поверхностью. Читайте также: Мощный, тусклый, недорогой: тест и обзор ноутбука Lenovo V110-15IKB

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