9 фактов о Galaxy, которые должен знать каждый поклонник Samsung (и Apple тоже)

Пройдет всего несколько дней, и первые Galaxy S9 и Galaxy S9+ попадут в руки своих владельцев из России

Выход нового флагмана одного из главных «андроидофонов» — событие масштабное, поэтому интернет предсказуемо взорвался. Сначала слухи, затем инсайдерские утечки, презентация и обзоры в количестве +100500.

Если ты «в теме», то наверняка все это читал и видел. Поэтому Playboy предлагает в честь выхода девятой модели познакомиться с аналогичным числом фактов, после прочтения которых становится ясно — Galaxy, это вам не iPhone.

Скандальное рождение Galaxy

Жарким (или дождливым?) июньским днем 2010 года мир познакомился с новой линейкой телефонов Samsung — Galaxy S. Представители «яблочной» компании усмотрели в ней знакомые черты своего детища iPhone 3GS и…началось.

Великому противостоянию «двух равно уважаемых семей» могут позавидовать и Монтекки и Капулетти — уже 8 лет не затихает эта битва. Apple забрасывает корейского гиганта исками в суд, тот иногда падает ответные.

Бедные судьи по всему миру занимают то одну сторону, то другую, размеры штрафов меняются, и разбираться во всем этом лучше только тем, кто получает за это деньги.

Фото Cheon Fong Liew, flickr.com Galaxy на вершине мира

На смену первой модели пришла вторая, которой было суждено «вознестись» — в прямом смысле этого слова. Один из самых знаменитых в мире альпинистов, Кентон Кул, в 22 года после падения со скалы оказался в инвалидном кресле.

Но оставаться в нем в его планы не хватило, и через некоторое время он восемь раз поднялся на Эверест. Наверное, зная как там одиноко, в свое девятое восхождение Кентон решил прихватить с собой телефон. Угадай — какой?

Samsung проспонсировал подъем Кула и снарядил его новеньким Galaxy S2. Поэтому на высоте 8848 метров над уровнем моря, мужчина позанимался тем, чем мы обычно на диване — позвонил и опубликовал пост в твиттер.

«Белые перчатки» в деле

Подобно тому, как существуют секты, вербующие новых членов, бывают и те, которые «перевербовывают». У Samsung есть весьма специфичное подразделение, которое называется «Белые перчатки» (англ. White Glove).

Суть работы ее членов заключается в том, чтобы посещать звездные вечеринки и ненавязчиво переманивать селебрити из «яблочного» лагеря в свой. Для этого они дарят им самый свежий аппарат линейки и предлагают любую помощь с эксплуатацией телефона, которая потребуется.

Фото Site Marca, flickr.com То самое селфи

На вопрос «Какое селфи самое известное?» ты наверняка знаешь ответ. То, что было сделано на «Оскаре-2014». А на что оно было сделано? Правильно — на Galaxy Note 3.

Samsung финансировал церемонию, проходящую в 2014 году, и ведущая Эллен Дедженерес старательно пиарила продукт спонсора. Ее энтузиазм привел к неожиданному фурору — тот самый твит получил почти 3,3 миллиона ретвитов и стал самым популярным за все время существование твиттера.

Корейцы старания Дедженерес оценили и отблагодарили весьма специфичным образом — предложили девушке решить, на какой вид благотворительности потратить три миллиона долларов. Заплатили ли самой Эллен и получила ли она пожизненный запас Galaxy — история умалчивает.

Фото с официальной страницы Эллен Дедженерес в twitter

Почему мой телефон не Galaxy?!

Их смартфоны так несовершенны. Маленькая емкость флеш-накопителя и короткий период автономной работы, отсутствие возможности покупки с помощью телефона и низкое качество фото. Один из промо-роликов даже изобразил злободневную ситуацию — когда птица выхватывает у тебя из рук iPhone.

Решением всех проблем в конце роликов предсказуемо станут новые Galaxy.

Миллион подарков «для своих»

Samsung — щедрые ребята. Чтобы поощрить лояльность своих поклонников им ничего не жалко. Даже пяти миллионов долларов. Именно такую сумму компания потратила в 2016 году на покупку миллиона копий альбома Jay-Z «Magna Carta Holy Grail».

Благодаря этой акции владельцы смартфонов Galaxy смогли бесплатно насладиться новинкой известного репера за три дня до официального релиза.

Красота, да и только. Жаль что Samsung не решил сделать эту акцию традицией.

Фото Zennie Abraham, flickr.com «Взрывоопасный» телефон

Собирая факты про Galaxy, мы, разумеется, не можем не вспомнить историю с воспламеняющимися телефонами. С годами соперничество корейской компании с Apple все больше напоминало гонку вооружений.

Все в том же 2016-м, Samsung решил во что бы то ни стало опередить соперника из Купертино и презентовать свою новинку раньше запланированного. Из-за возникшей спешки на всех этапа тестирования не заметили слона в комнате — темпераментную батарею, которая решила реагировать на зарядку весьма радикально.

Покупатели это новшество почему-то не оценили и даже начали жаловаться. В результате в начале сентября компания отозвала с продажи два с половиной миллиона Galaxy Note 7. А все наверное потому, что забыли известную пословицу — «поспешишь — людей насмешишь».

Из огня да в полымя

Эта история случилась на два года раньше «горящих» смартфонов, но очень уж хочется продолжить тему огня холодной водой. В 2014-м по миру гулял Ice Bucket Challenge — обливание холодной водой, которое изначально должно было помочь сбору денег на создание лекарств против бокового амиотрофического склероза, а затем превратилось в мейнстримовую бесцельную фишку.

Galaxy S5 тоже решила присоединиться и обсыпавшись льдом бросила вызов iPhone 5s, Lumia 930 и HTC One M8. Очевидно, что это испытание большинство моделей выдержат даже без защиты по стандарту IP67. Но ведь и цель Samsung была не в том, чтобы топить чужие смартфоны, а хайпануть, что у компании и получилось сделать с помощью этого ролика.

Дорасти до Galaxy

Вопрос «Что лучше — Galaxy или iPhone?» обычно рождает холивар.

Но для Samsung ответ очевиден, и промолчать в момент выхода «яблочной» модели X корейцы не смогли. В сети появилось видео, рассказывающую историю поклонника айфона, который семь лет мужественно отстаивал в очередях и мучился от всех недостатков каждой новинки (а ведь в Galaxy их не было).

И вот, накануне выхода Х, он наконец-то «повзрослел» и на радость своей мудрой девушке, которая все эти годы пользовалась Samsung, наконец присоединился к лагерю Galaxy. А на чьей стороне ты?

Это интересно:

Цифровая революция: прорыв или проклятие человечества >>

5 экстраординарных современных телефонов: таких больше нет >>

6 лучших программ для планирования дел >>