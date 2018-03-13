Депрессия, лень, зависимость… И все это смартфон?

Ученые: смартфоны притупляют умственные способности человека

Ученые пока не могут доказать, что мобильные телефоны приводят к необратимым последствиям для человеческого мозга, но сходятся во мнении, что современные гаджеты вызывают привыкание и приводят к депрессии. Кроме того, смартфоны часто отвлекают своих владельцев, что приводит к серьезному снижению работоспособности в течение дня.

Уведомление о стрессе

В течение дня человек постоянно проверяет уведомления на своем телефоне — они включают в себя будильники, новые сообщения в мессенджерах, рабочие письма от коллег, а также многие другие оповещения.

Несмотря на то, что мы уже по сути привыкли к такому ритму в современной жизни, человеческий организм не успел приспособиться к высокотехнологичным реалиям.

Человек боится пропустить важное сообщение или звонок, в результате при просмотре очередного уведомления начинают вырабатываться гормоны стресса, мышцы сокращаются, а сердце начинает биться чаще.

Согласно статистике, 89% американских студентов хоть раз жаловались на то, что чувствуют фантомный призыв от своего смартфона — им казалось, что он вибрирует или звонит, хотя на самом деле это было не так.

Еще 86% молодых американцев заявили, что постоянно проверяют свои аккаунты в социальных сетях с помощью телефона, что вызывает у них стресс.

«Все это может привести к тому, что человек начинает совершать глупые поступки, которые могут привести к неприятным последствиям», — заключил специалист. Врач-эндокринолог Роберт Лустиг рассказал Business Insider, что уведомления на смартфоне действительно могут вызвать состояние стресса и страха. Из-за такого состояния префронтальная кора, которая является одной из важнейших частей человеческого мозга, отвечающая за принятие решений и планирование действий, практически «отключается».

Кроме того, ученые выяснили, что, отвлекаясь на смартфон, мы полностью отключаемся от выполнения своих текущих дел.

По статистике, 97,5% населения Земли не могут похвастаться многозадачностью, которая подразумевает эффективное выполнение нескольких процессов одновременно.

Таким образом, когда человек получает уведомление и берет в руку телефон, чтобы прочитать сообщение, он отвлекается. Отдельные временные задержки на переключение с одного вида деятельности на другой длятся не более пары десятых секунды, и не несут за собой серьезных последствий. Тем не менее, если это происходит регулярно в течение дня, такое переключение «съедает» до 40% мозговой активности. Не позволяй мозгу лениться

Но есть и другие последствия ежедневного использования смартфонов. Чем больше заданий мы выполняем, тем чаще нам приходится выбирать, как именно мы будем расходовать возможности мозга, которые, увы, имеют ограничения.

Иногда пользователи смартфонов перекладывают некоторые обязанности на свои устройства или голосовые помощники, например, просят их напомнить о встрече, или пользуются калькулятором для элементарных вычислений.

Как оказалось, делегирование подобных заданий снижает мозговую активность, заставляя серое вещество «лениться».

Кроме того, ученые выяснили, что чтение информации с экрана смартфона — неэффективный способ обучения, который серьезно проигрывает чтению бумажной книги. Не курить, не переписываться

Несмотря на неутешительные результаты научных исследований, нельзя сказать, что любые мобильные приложения разрушают человеческий мозг. Тем не менее, определенные виды активности действительно не очень полезны для организма.

Группа французских ученых доказала, что постоянное «зависание» в Facebook вызывает у молодых людей депрессию. Помимо прочего, некоторые приложения, например хит 2016 года Pokemon Go, вызывают привыкание и зависимость, вынуждая открывать их снова и снова.

Такие приложения специально создаются для того, чтобы давать мозгу так называемые поощрения — это всплеск удовольствия каждый раз, когда, например, кто-то ставит «лайк» или оставляет комментарий под фотографией пользователя.

Как и в случае с зависимостью от азартных игр, это происходит с непредсказуемой частотой, что заставляет мозг хотеть все новых и новых поощрений.