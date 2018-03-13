На Дону депутатам покупают айпады, но не могут найти деньги на ремонт школ

Законодательное собрание Ростовской области закупает планшеты Apple . Денег на ремонт в регионах школах при этом нет.

Видимо, гаджеты по более скромной цене народных избранников не устраивают.

Тендер на закупку планшетов появился на сайте госзакупок 20 февраля. Ростовские власти готовы потратить 3 млн 971 тыс. рублей на закупку 65 айпадов, каждый стоимостью 61 тыс. рублей. Из опубликованных документов понятно, что приобретают вполне конкретную марку планшетов — ipad Pro. В заявке расписаны все необходимые характеристики: операционная система, наличие Wi-Fi, процессор, размер встроенной и оперативной памяти, диагональ дисплея и даже цвет — серый.

В документации сообщается, что конкурс объявлен «для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций». Наверняка у всех депутатов и сотрудников Заксобрания есть рабочие места и компьютеры, и зачем им понадобились планшеты — непонятно. В комментариях ростовчане предполагают, что играть в танчики.

Школьники Астаховской средней школы роскошным презентам, которые сделали себе власти, могут только позавидовать. Недавно прокуратура обратилась с иском в суд, требуя заменить в здании учебного заведения все окна. Старые деревянные рамы сгнили, стекла потрескались, окна, от которых осталось только название, не закрываются, а на улице даже на юге России не месяц май и заболеть учащимся и учителям в продуваемых помещениях проще простого.

Позорные рамы наконец заменят и деньги найдут. Но неужели нельзя было сделать это раньше, а не в начале весны? На планшеты по цене компьютера у властей деньги есть, а на детей — нет.

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