Kolink выпускает сверхмощный блок питания: для геймеров или для майнеров?

Майнеры отбирают «железо» у игрового сообщества. В частности, именно с расчетом на майнеров компания Kolink выпустила этого монстра — блок питания Continuum KL-C1500PL мощностью 1500 Вт класса Platinum.

Компания Kolink решила включить вентилятор Double Ball Bearing (2BB). Рассматривались варианты с вентиляторами FDB и HDB, но когда речь идет о долговечности, у 2BB нет альтернатив. Уровень шума, вероятно, будет выше, однако в устройстве предусмотрен режим без вентилятора, чтобы компьютер меньше шумел в режиме ожидания и при низких нагрузках.

Для того чтобы обеспечить максимальную стабильность в течение нескольких лет, были выбраны 100% японские электролитические конденсаторы и несколько твердотельных и керамических конденсаторов. Это должно повысить устойчивость к большим нагрузкам и надежность в долгосрочной перспективе.

Чтобы поддержать сообщество майнеров, устройство заключено в корпус с 12 разъемами PCIe. Это означает, что к блоку питания можно подключать до 6 видеокарт AMD 580/1080 без дополнительных адаптеров. В комплект также входят кабели с единым разъемом PCI для обслуживания сильно разогнанных систем.

Дизайнеры решили отказаться от механического выключателя питания. Это улучшает воздушный поток, а также снижает проблемы с RMA.

Впрочем, этот источник питания можно использовать и для других задач — на графических рабочих станциях, в системах Render и научных установках. Он подойдет и для игровой системы, но, похоже, будет в ней чересчур мощным — даже для установки с двумя GTX 1080 ti. Источник: www.kitguru.net Фото: www.kitguru.net Используете ли вы видеокарты для майнинга? Да Нет Что такое майнинг? Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: «Майнерский» блок питания от FSP поддерживает до 16 видеокарт

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