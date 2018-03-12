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Philips представила монитор Brilliance 492P8 с разрешением 5120x1440 точек
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Philips представила монитор Brilliance 492P8 с разрешением 5120x1440 точек 

Игромания.ру 12 марта 2018
Фото: Игромания.ру
Компания Philips готовит модификацию изогнутого монитора Brilliance 492P8, который получит 49-дюймовый экран VA с разрешением 5120x1440 точек (соотношение сторон 32:9). Радиус кривизны дисплея составит 1800 мм.
Максимальная яркость панели достигает 600 кд/кв.м, контрастность — 5000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов. Монитор оснащён видеовходами HDMI, DisplayPort и D-sub, портами USB Type-C и USB 3.0, а также разъёмом Gigabit Ethernet.
Philips Brilliance 492P8 поступит в продажу в четвёртом квартале 2018 года. Цену монитора производитель пока не называет, но можно предположить, что она будет в районе 1500 долларов.
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