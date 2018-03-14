iPhone 6s или Android? Что взять за 25 тыс. рублей

iPhone 6s или Android? Что взять за 25 тыс. рублейНа прошлой неделе мы определили победителя в битве «лучший дешёвый смартфон Apple в 2018 году». Победу одержал iPhone 6s. Но действительно ли стоит брать трёхлетний айфон, когда рынок переполнен интересными современными Android-смартфонами?

В продаже можно найти iPhone 6s на 32 гигабайта (как новый) за приятный ценник в 24 тысячи рублей. Но что если «сменить веру» и повернуться к «роботу» лицом?

Разбираемся с сильными и слабыми сторонами конкурентов.

1. Гадкий утенок

К сожалению, почти все смартфоны уже давно выглядят одинаково. Дьявол кроется в деталях. В одном более приятные материалы, в другом удобно расположенный сенсор отпечатков пальцев, третий может порадовать приятными расцветками.

Назвать iPhone 6s красивым язык не поворачивается. «Инвалидные» полосы антенн, скользкий корпус, убогое оформление камеры. Спасают чехлы.

На его фоне приятно выделяются Nokia 8, о котором недавно рассказывал наш главный редактор Никита Горяинов, и невероятно эффектный Xiaomi Mi Mix с безграничным дисплеем. Рядом с ними iPhone 6s смотрится уродцем.

2. Дисплей, который ок С точки зрения качества дисплея, айфон, несомненно, остаётся бойцом. Яркий, контрастный. И все.

Смотришь на полку с конкурентами — каждый второй смартфон имеет большую диагональ с тонкими рамками и шикарным разрешением. Красота!

Вопрос лишь в их качестве и надёжности. Особенно китайских образцов. Если заглянуть на Я. Маркет и почитать отзывы владельцев о многих конкурентах iPhone 6s, возникают сомнения. Все ли так хорошо? Показывать пальцем не будем, но выбирая Android-смартфон, стоит ознакомиться с мнением реальных владельцев устройств.

С айфонами таких проблем нет.

3. Память, которой пока хватает

Большинство оппонентов iPhone 6s имеет от 3-х и более гигабайт оперативной памяти.

Казалось бы, все очевидно, и яблочный смартфон (со своими 2 гигами) заметно проигрывает. Но затем вспоминаешь ключевое слово «оптимизация», и выбор победителя в этом пункте уже не так очевиден.

Но нельзя не выделить Xiaomi Mi6 с 6 гигабайтами оперативки. Серьёзный довод, не в пользу Apple

4. Две симкарты, которые все так ждут

Ходят слухи, что следующее поколение айфонов наконец-то получит слот под вторую симкарту. Звучит даже не смешно. У большинства производителей давно есть модели с подобной функциональностью.

Практически все конкуренты iPhone 6s могут похвастаться поддержкой двух SIM-карт. Nokia 8 Dual Sim, LG G6, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A7 и, конечно же, масса моделей Xiaomi.

Shame on you, Apple.

С учётом, что iPhone 6s многие покупатели рассматривают в качестве рабочей лошадки, его прямые телефонные обязанности «так себе».

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5. Водонепроницаемость, которая не заявлена

Можно вспомнить тесты, в которых проверялась водонепроницаемость смартфонов Apple 2015 года выпуска. Выглядит убедительно, но в спецификации iPhone 6s не заявлена защита от брызг, воды и пыли.

В этом плане, Android-устройства вновь сильнее американского бойца. Например, LG G6, который стал первым водонепроницаемым (по стандарту IP68) флагманом компании.

Привыкли лежать со смартфоном в ванне? Вариант с iPhone 6s не выглядит оптимальным.

6. Камера проигрывает конкурентам

Смартфоны Apple по праву считаются одними из самых популярных камерофонов в мире. Но, iPhone 6s сегодня не такой сильный игрок на рынке.

Во-первых, есть множество смартфонов с двумя фотокамерами — у одного второй модуль снимает в чб, у второго телеобъектив и так далее. Во-вторых, некоторые устройства в некоторых случаях кладут айфон на обе лопатки.

Например, компактный Xperia XZ1 Compact оснащён камерой Motion Eye и умеет записывать фрагменты видео с частотой кадров до 960 fps. То, чем так хвастались на презентации Samsung S9. У смартфона Sony также есть удобная выделенная клавиша для съёмки.

У Nokia 8 есть интересный формат съёмки Bothie, о котором мы рассказывали в отдельном материале.

Другими словами, в прямом сравнении камера iPhone 6s заметно уступает конкурентам.

7. Инновационные технологии, которые есть у всех

В iPhone 6s установлен сканер отпечатков пальцев Touch ID второго поколения. Есть фирменная технология 3D Touch и Taptic Engine. Собственно, все.

При этом сканером сегодня уже никого не удивишь, а про спорность 3D Touch именно (как технологии) написано много.

В Android эта фишка решена на программном уровне, в виде долгого нажатия на иконку. Кто-то пошел еще дальше. Например, тайванский производитель HTC добавил чувствительные боковые грани HTC Edge Sense, с помощью которых можно выполнять быстрые действия.

В целом равенство. Лишь технологию Taptic Engine никто повторить нормально не смог. Приятная вибрация в руке, к которой быстро привыкаешь.

8. Фишки, которые могут удивить. Но не в айфоне

В Motorola есть крутые моды, расширяющие возможности смартфона. Микк рассказывал, выглядит интересно. Новый опыт пользования аппаратом.

Xiaomi Mi6 128GB Ceramic Special Edition Black может похвастаться стильным корпусом из керамики. Новые тактильные ощущения.

Десятки андроид-смартфонов порадуют владельцем возможностью расширения памяти с помощью карт памяти. Никаких проблем с заканчивающейся памятью.

BlackBerry KEYone обладает QWERTY-клавиатурой, которая некоторым пользователям придётся по вкусу, и системой DTEK, позволяющей мониторить общий уровень безопасности устройства. Для настоящих ценителей.

К чему я все это?

Конечно, iPhone 6s достойный аппарат.

Но, кроме надёжной iOS, которая начинает раздражать тормозами, и популярности на вторичном рынке, iPhone 6s нечего предложить своим конкурентам.

Парадокс в том, что эта модель все равно востребована на рынке. Магия Apple? Привязанность к бренду? Условные маячки (надежность, статус, простота) в голове покупателей?

Взяли бы вы за 25 тысяч рублей iPhone 6s или выбрали Android-смартфон? Делитесь в комментариях.