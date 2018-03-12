Как зарядить смартфон от обычной батарейки? 

Популярность внешних аккумуляторов понятна: бывает, что смартфон разряжается в самый неподходящий момент, и рядом нет розетки. Взяв с собой резервную батарею, можно продлить время его работы. Мы расскажем о простейшем дешевом внешнем аккумуляторе, который можно быстренько собрать самостоятельно.
Для этого потребуются:
— Транзистор LM7805
— Разъем для батарейки типа «Крона»
— Батарейка типа «Крона» на 9 В — Палочки для мороженого
— USB-кабель
Шаг 1.
Возьмите транзистор LM7805, у него есть три клеммы: вход, выход и земля. Отрежьте маленький mini-USB-разъем, у него будет четыре провода: красный, черный, зеленый и белый. Зеленый и белый не нужны, их можно отрезать. В то время как красный (+) и черный (–) следует очистить от оболочки.
Шаг 2.
Берем кусок палочки от мороженого длиной около 7 см, проделываем по центру отверстие для проводов, наклеиваем транзистор и mini-USB-разъем. С обратной стороны палочки приклеиваем разъем для батарейки, продеваем провода от него в отверстие.
Красный провод mini-USB-разъема соединяем с выходом транзистора, черный — с землей транзистора. Красный провод разъема для батарейки соединяем со входом транзистора, черный — с землей транзистора. В разъем для батарейки устанавливаем батарейку.
Шаг 3.
После того, как все подключено, схему нужно проверить, подключив внешний аккумулятор к смартфону.
Если зарядка не начинается, перепроверяем все соединения.
Шаг 4.
С помощью палочек для мороженого доклеиваем корпус нашего внешнего аккумулятора. Готово!