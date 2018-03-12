Toshiba представила «умные» очки, работающие на базе мини-компьютера

Фото: Toshiba

Компания Toshiba показала «умные» очки и мини-компьютер dynaEdge, на базе которого работает устройство. Об этом пишет Engadget.

Гарнитуру со встроенным дисплеем можно надевать поверх обычных очков. Она подключается к мини-компьютеру dynaEdge, который можно носить в кармане. Очки оснащены камерой с разрешением пять мегапикселей и вспышкой, GPS, двумя микрофонами с шумоподавлением, акселерометром, наушником и миниатюрной сенсорной панелью.

Фото: Toshiba

Фото: Toshiba

Фото: Toshiba

Фото: Toshiba

Размер dynaEdge, работающего под управлением Windows 10 Pro, сравним с размером iPod. Издание отмечает, что компания выбрала не самый удобный для пользователя способ подключения очков в компьютеру: для этого необходимо будет всегда иметь при себе USB-провод. Одного заряда dynaEdge хватит на четыре часа автономной работы.

Интерфейс очков позволяет принимать звонки, пользоваться камерой, просматривать и редактировать документы и общаться в видеочате. В Toshiba рассчитывают, что гаджет будет востребован на предприятиях: он позволяет быстро связаться с коллегами и проконсультироваться с ними. Гарнитуру можно прикрепить к защитным очкам, используемым на производстве, или каске.

Фото: Toshiba

Фото: Toshiba

Фото: Toshiba

Фото: Toshiba

Стоимость системы составляет $1,899. Пока очки доступны только сотрудникам компаний, с которыми сотрудничает Toshiba. О том, поступят ли они в розничную продажу, компания ничего не сообщает.

В феврале журналист The Verge Дайтер Бон первым получил возможность протестировать «умные» очки Vaunt от Intel . Он отметил, что гаджет не выглядит «нелепо» и подходит для ежедневного использования.

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