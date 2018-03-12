Обзор смартфона Sony Xperia XA2: камерная «классика»

Этот смартфон, выполненный в «безрамочном» дизайне, тем не менее, сохранил классические пропорции (16:9) яркого 5,2-дюймового экрана. Его основная камера получила функцию замедленной съемки (120 fps), а фронтальная, с широкоугольным объективом, пригодится для групповых автопортретов. В начинке, приправленной Android 8.0, стоит также отметить свежий процессор, качественный звук, интерфейс NFC и поддержку быстрой зарядки. Вести.Hi-tech выяснили не только достоинства, но и недостатки Sony Xperia XA2.

Вместе с Xperia XA2 представили новые оригинальные чехлы Style Cover Stand из искусственной кожи. Благодаря регулируемому углу наклона, эти аксессуары обеспечивают удобный просмотр видео. При этом, воспроизведение автоматически ставится на «паузу», когда чехол закрывается. В свою очередь, новая монофоническая Bluetooth-гарнитура MBH22 рассчитана на шесть часов разговора и может использоваться вместе с Google Assistant для управления воспроизведением музыки, а также выполнения прочих команд.

Обзор Sony Xperia XA2: технические характеристики Модель: H4113 ОС: Android 8.0 (Oreo) с фирменной оболочкой Xperia Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 630 (MSM8998), архитектура 8 ядер ARM Cortex-A53 (до 2,2 ГГц) Графическая подсистема: Adreno 508 Оперативная память: 3 ГБ Память для хранения данных: 32 ГБ, eMMC, комбинированный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ) Экран: 5.2 дюйма, IPS (1920х1080 точек), плотность пикселей на дюйм 424 ppi, защитное стекло Corning Gorilla Glass Основная камера: 23 МП, Exmor RS (оптический размер 1/2,3 дюйма), широкоугольный объектив G Lens (угол обзора 84 градуса), апертура f/2.0, 5-кратный зум Clear Image, гибридный автофокус, светодиодная вспышка, замедленное видео (120 fps), видео 4К Фронтальная камера: 8 МП, Exmor R (оптический размер 1/4 дюйма), сверхширокоугольный объектив (120 градусов), апертура f/2.4 Сеть: GSM/GPRS/EDGE (2G), UMTS HSPA+ (3G), LTE (4G) Cat.13/Cat. 12 Интерфейсы: Bluetooth 5.0 (aptX HD), Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Miracast, Google Cast, NFC, USB Type-C (OTG) Формат SIM-карт: две nanoSIM (4FF) Звук: SmartAmp, Clear Audio+ Радио: FM-тюнер Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPS Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, компас (датчик Холла), дактилоскопический сканер Аккумулятор: несъемный, литий-ионный, 3 300 мА*ч, Smart Stamina 3.0, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и адаптивной Qnovo, Battery Care Габариты: 142х70х9,7 мм Вес: 171 грамм Цвет: черный, серебристый, синий, розовый Обзор Sony Xperia XA2: дизайн, эргономика

Не секрет, что смартфоны Sony легко отличить среди им подобных, во многом благодаря оригинальному, слегка угловатому, дизайну. Так, и на долю Xperia XA2 досталась эволюционирующая концепция Loop Surface, для которой характерны легкий изгиб экрана и симметричность, придающая устройству более элегантный вид. Боковые грани корпуса изготовили из анодированного алюминия, при этом, верхний и нижний торцы дополнили декоративной фаской.

Лицевая панель смартфона целиком закрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass, а вот задняя — прочным поликарбонатом. Хотя в серебристом окрасе, (а именно такой аппарат достался нам на тест), она выглядит вполне «металлической». Помимо серебристого, предлагаются также черная, синяя и розовая расцветки. Если боковых рамок вокруг экрана практически не видно, то вот верхнюю и нижнюю плашки сделали с большим запасом. Кнопку включения/блокировки вернули к своему классическому виду круглой «металлической заклепки», поскольку дактилоскопический сканер переехал теперь на заднюю панель. Габаритные размеры Xperia XA2 составляют 142х70х9,7 мм, а вес — 171 грамм. При этом, защита корпуса от пыли и влаги для этого смартфона не предусмотрена.

На стыке лицевой панели и верхнего торца притаился вырез для решетки «разговорного» динамика, ниже которого на плашке нанесли логотип Sony. Справа от него собрали «невидимый» светодиодный индикатор, крупный «глазок» фронтальной камеры, а также датчики приближения и освещенности.

В качестве сенсорных кнопок панели управления ("Назад", «Домой» и «Недавние приложения») выступают пиктограммы «треугольник», «кружок» и «квадрат», которые заняли свое место в нижней части экрана.

На нижнем торце корпуса вокруг разъема USB Type-C для зарядки/синхронизации расположились решетка «мультимедийного» динамика и отверстие для «разговорного» микрофона.

Отверстие под второй микрофон (для шумоподавления) и 3,5-мм коннектор (CTIA) для аудио-гарнитуры оказались на верхнем торце.

На правом ребре поместили качельку регулировки громкости, кнопку включения/блокировки и выделенную клавишу для съемки.

На левом ребре находится слот, закрытый крышкой, которую легко поддеть ногтем. На крышке закреплен лоток, предназначенный для первого модуля идентификации абонента (формата nanoSIM). Другой, не связанный с крышкой лоток (опять же, извлекаемый, например, с помощью ногтя), рассчитан на установку второй nanoSIM или карты памяти microSD.

В центре верхней части задней панели, украшенной логотипом Sony, поместили объектив основной камеры с чуть выступающей защитной окантовкой. Чуть левее него нашлось место для светодиодной вспышки, а ниже — для круглой емкостной площадки дактилоскопического сканера. Область антенны NFC отмечена соответствующим значком.

Даже при классических пропорциях экрана (16:9) управлять 5,2-дюймовым аппаратом одной рукой особых сложностей не представляет. Тем не менее, в настройках предусмотрены специальные средства для изменения размеров рабочей области экрана.

Обзор Sony Xperia XA2: экран

Смартфон Xperia XA2 получил 5,2-дюймовую IPS-матрицу с соотношением сторон 16:9. При разрешении 1920x1080 точек плотность пикселей на дюйм составляет 424 ppi. Фирменные технологии Sony используются для улучшения качества изображения.

Необходимый уровень подсветки выбирается либо вручную, либо автоматически ("Адаптивная регулировка"). По неофициальным данным, максимальная яркость достигает 500 кд/кв. м, что даже по ощущениям похоже на правду. К тому же, диапазон регулировки очень широкий. Так что работать вполне комфортно, как в полной темноте, так и при ярком освещении. Сенсорный экран четко реагирует на нажатия и распознает до десяти одновременных касаний. Такой мультитач подтверждают результаты программы AnTuTu Tester. В настройках доступна также ступенчатая регулировка размера изображений, текста и значков на экране.

Для цветовой гаммы и контраста предлагаются пресеты стандартного режима и режима предельной яркости. Кроме того, можно вовсе отключить автоматическое улучшение качества изображения. Функция контроля подсветки автоматически определяет, находится ли устройство в руке или нет. В первом случае, экран не гаснет, а во втором отключается в соответствии с настройкой тайм-аута. Изменение цветовой температуры экрана ("Баланс белого") делает оттенки более теплыми или наоборот, холодными. Качественное олеофобное покрытие нанесено на защитное стекло Gorilla Glass 4. Кстати, «пикантную» подробность о номере версии стекла удалось выяснить только на сайте компании Corning.

Обзор Sony Xperia XA2: камеры

В смартфоне Xperia XA2 не поскупились на мегапиксели и оснастили его тыловой камерой с 23 МП-сенсором Exmor RS (оптический размер 1/2,3 дюйма). Широкоугольный объектив Sony G Lens с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25 мм и углом обзора 84 градуса получил апертуру f/2.0. Максимальное разрешение снимка при классическом соотношении сторон (4:3) составляет 5520х4144 точки (23 МП). В основном фото-модуле в наличии также светодиодная вспышка и цифровая стабилизация изображения (SteadyShot). Гибридный автофокус обеспечивает быстрое наведение на резкость в разных условиях освещения.

Для Full HD-видео основной фото-модуль обеспечивает частоту кадров не только 30 fps, но и 60 fps. Отдельное приложение «Видео 4К» записывает клипы в качестве 3840х2160@30 fps.

В приложении «Камера» доступно три основных режима съемки — «Ручной» (М), «Супер авто» и «Видео». Принудительно включить опцию HDR можно только в ручном режиме, где предлагается самому определиться с фокусировкой, а также значениями выдержки, ISO, ступенями экспокоррекции и пресетами баланса белого.

Фронтальная камера с 8-мегапиксельным датчиком Exmor R (оптический размер 1/4 дюйма) получила объектив с апертурой f/2.4 и изменяемым углом обзора. Так, всего одним тапом по соответствующей пиктограмме на видоискателе можно переключаться между широкоугольным (80 градусов) и сверх широкоугольным (120 градусов) режимом. Максимальное разрешение снимков для соотношения сторон 4:3 здесь составляет 3264х2448 точек (8 МП).

Горизонтальные свайпы переключают режимы съемки, а вертикальные (сверху вниз) меняют основную камеру на фронтальную (и наоборот). В настройках можно не только определиться с разрешением фото и качеством видео, но и, например, активировать для селфи косметический эффект «мягкой кожи». Среди дополнительных приложений, наряду с «Видео 4К» и «Панорамой», предлагаются также различные фильтры ("Художественный") и эффекты дополненной реальности ("AR-эффект"), которыми можно как-то оживить скучные фото.

В режиме «Видео» основной камеры рядом с кнопкой записи есть пиктограмма, которая используется для замедленной (120 fps) съемки c качеством HD (1280x720 точек).

Вообще говоря, «фотоохота» с помощью Xperia XA2 оставила двоякое впечатление. С одной стороны, нельзя не отметить простой интерфейс и полезные опции, а с другой, например, от ночной и макросъемки (опять же, на сенсорах Sony!) ждешь все-таки большего. Примеры фото с основной камеры смотрите здесь.

Обзор Sony Xperia XA2: звук

Включение опции ClearAudio+ заменяет 5-полосный эквалайзер с пресетами и отдельную регулировкой низких частот (технология Clear Bass). Для наушников в ручном режиме также предусмотрена эмуляция объемного звучания в студиях, клубах и концертных залах. Напомним, что для беспроводных гарнитур, сопрягаемых по Bluetooth, в наличии кодеки LDAC и aptX HD, обеспечивающие высокое качество звука. Динамический нормализатор, в свою очередь, выравнивает громкость разных аудио-треков или видеозаписей.

"Мультимедийный" динамик Xperia XA2 звучит довольно громко и с неплохим качеством. Фирменное приложение «Музыка» предлагает хранить свою аудиотеку на Google Диске. Для работы FM-тюнера, который появился в новом смартфоне, необходимо подключение проводной аудио-гарнитуры в качестве коротковолновой антенны.

Обзор Sony Xperia XA2: начинка, производительность

Для Xperia XA2 разработчики остановились на свежей мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 630, которая отличается увеличенной производительностью в играх, усовершенствованными возможностями при создании фото и видео, улучшенной энергоэффективностью, а также высокой скоростью передачи данных в сетях LTE. Восемь процессорных ядер ARM Cortex-A53, созданных по техпроцессу 14 нм, тактируются частотой до 2,2 ГГц. В тандеме с ними работает графический ускоритель Adreno 508. При этом, их производительность, по данным компании, выросла по сравнению с популярным предшественником — Snapdragon 625 — на 10% и 30%, соответственно.

Модем X12 LTE в паре с новым RF-трансивером может обеспечить максимальную скорость передачи данных по нисходящему каналу в 600 Мбит/с (Cat. 12). На чипе появилась поддержка Bluetooth 5.0, быстрой зарядки Quick Charge 4.0, съемки видео в формате 4K и т.п. Базовую конфигурацию Xperia XA2 дополняют 3 ГБ оперативной памяти.

Тестирование Sony Xperia XA2. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Sony Xperia XA2. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Sony Xperia XA2. Результаты в бенчмарке 3DMark

Объем встроенного хранилища в 32 ГБ можно наращивать картами памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ). Технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону через переходник USB Type-C обычные флешки. Напомним, что комбинированный слот рассчитан на установку либо карты памяти, либо второй nanoSIM.

Функции голосовой связи и мобильного интернета в Xperia XA2 возложены на один радиоканал, с которым попеременно могут работать два модуля идентификации абонента в формате nanoSIM (4FF). Ими обеспечивается поддержка сетей четвертного поколения LTE для категорий мобильного терминала Cat.12/Cat.13. В наборе полос частот 4G присутствуют необходимые для России FDD-LTE Band 3 (1 800 МГц), Band 7 (2 600 МГц) и Band 20 (800 МГц). Среди других беспроводных коммуникаций, наряду с 2-диапазонным Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), поддерживаются Miracast, Google Cast, Bluetooth 5.0 (LDAC, aptX HD) и NFC.

Интерфейс NFC пригодится для обмена данными между смартфонами или платежного сервиса Android Pay. В тандеме с соответствующим приложением, он также поможет узнать баланс транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

Спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС могут использоваться для определения местоположения и навигации. В наличии также режим координации по Wi-Fi и сотовым сетям (A-GPS).

Обзор Sony Xperia XA2: автономность

Емкость несъемного аккумулятора у Xperia XA2 составляет 3 300 мА*ч. В комплекте со смартфоном идет обычное зарядное устройство (5 В/1.5 А), поэтому чтобы воспользоваться преимуществом быстрой зарядки Charge 3.0, потребуется докупить, например, рекомендованный адаптер UCH12W. После чего наполнить батарею наполовину удастся примерно за полчаса.

Что же касается энергоэффективности нового смартфона, то программа AnTuTu Tester оценила ее в 7 507 баллов. Набор тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение примерно 7,6 часа.

Для продления автономности Xperia XA2 служат «умные» режимы энергосбережения Stamina и Ultra Stamina, первый из которых ограничивает, в частности, фоновую передачу данных, а второй — число доступных приложений. Технология адаптивной зарядки от Qnovo и функция Battery Care увеличивают срок службы аккумулятора.

Обзор Sony Xperia XA2: особенности программного обеспечения

Смартфон Xperia XA2 работает под управлением операционной системы Android 8.0 (Oreo) с фирменной оболочкой Xperia, которая минимально изменяя интерфейс, добавляет в него ряд возможностей. Например, как и в стоковом Android, здесь есть меню приложений и отдельные экраны с ярлыками программ. Да и для шторки уведомлений используется стандартное решение. Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа (если поддерживается) с часто используемыми (до четырех) функциями этого приложения. Следующим тапом с удержанием, уже по строчке появившегося меню, можно перенести значок одной из этих функций на главный экран. Например, из «Настроек» можно отдельно вынести быстрый переход к разделу «Аккумулятор (Батарея)».

Помимо выбора обоев и темы, в настройках легко поменять сетку значков, а также определиться с типом перехода между рабочими экранами.

Для удобной разблокировки смартфона, например, на пару с PIN-кодом, рекомендуется использовать дактилоскопический сканер, емкостная площадка которого находится на задней панели смартфона. В разделе Smart Lock можно также настроить быструю разблокировку аппарата с помощью распознавания лица и/или голоса. Стоит напомнить, что подобная защита менее надежна, чем использование отпечатков пальцев.

В разделе «Действия одной рукой» легко активировать изменение размеров рабочего экрана, включая поддержку оптимизированных приложений для набора номера, разблокировки экрана, а также доступа к уведомлениям. Заметим, что деление экрана на две части (тап с удержанием по пиктограмме «Недавние приложения») поддерживают еще далеко не все программы.

Обзор Sony Xperia XA2: покупка, выводы

Поскольку Xperia XA2 не коснулись такие модные тренды, как дуэты камер и «высокий» экран, то аппарат получился просто крепким середнячком в классическом стиле. Среди достоинств нового смартфона стоит отметить, в том числе, яркий экран с узкими рамками, фронтальную камеру с широким углом обзора, качественный звук, набор интерфейсов (включая NFC), поддержку быстрой зарядки и ОС Android 8.0 «из коробки».

Некоторое разочарование может вызвать поликарбонат задней панели, а также отсутствие защиты от воды и пыли. Кроме того, надо напомнить, что в комплекте нет адаптера быстрой зарядки.

Позиционируемый как смартфон средней ценовой категории, Xperia XA2 на старте продаж оценили в 25 990 рублей. Из 5,2-дюймовых «классиков» со стандартным соотношением сторон (16:9) экрана, например, за Meizu Pro 7 (наш обзор здесь) сейчас просят всего на тысячу больше (26 990 рублей). Эта разница, помимо дополнительного дисплея, очевидно, обусловлена наличием Super AMOLED-экрана, сдвоенной (12 МП + 12 МП) основной и 16 МП фронтальной камеры, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Правда, расширить имеющееся хранилище картами microSD уже не удастся, а в наборе беспроводных подключений отсутствует интерфейс NFC. Кроме того, придется довольствоваться ОС Android 7.0 (Nougat) вкупе с оболочкой Flyme OS.

Итоги обзора смартфона Sony Xperia XA2 Плюсы:

Яркий экран с узкими рамками Фронтальная камера с широким углом обзора Качественный звук Набор интерфейсов, включая NFC Поддержка быстрой зарядки ОС Android 8.0 «из коробки»

Минусы:

Поликарбонат задней панели Отсутствие защиты от воды и пыли В комплекте нет адаптера быстрой зарядки