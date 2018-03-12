Флагман Mi 7 будет не единственным смартфоном Xiaomi с беспроводной зарядкой

Предстоящий Xiaomi Mi Mix 2S, который официально представят уже 27 марта, очевидно, станет первым смартфоном производителя с поддержкой беспроводной зарядки. Об этом свидетельствует тизер, опубликованный Xiaomi на официальной странице в социальной сети Weibo.

Тизер демонстрирует молнию, символизирующую зарядку, которая располагается поверх минималистичной панели. Сомнений в том, что на картинке изображена беспроводная зарядная станция, быть не может. На это также указывает слоган рядом с логотипом быстрой зарядки, который можно перевести как «Не только».

Очевидный намек на поддержку будущим безрамочником технологии беспроводной зарядки может служить косвенным доказательством того, что вместе со смартфоном производитель представит собственную зарядную станцию. Будет ли она поставляться в комплекте с Mi Mix 2S, неизвестно.

Ранее генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь подтвердил, что компания намерена адаптировать технологию беспроводной зарядки для фирменных смартфонов 2018 модельного года. Правда, тогда речь шла только о флагманском Mi 7, который, по словам Цзюня, также получит новейший чипсет Snapdragon 845.

Обсудить предстоящий Xiaomi Mi Mix 2S можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.