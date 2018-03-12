Без какой функции останется Galaxy Note 9?

Несмотря на прогнозы экспертов и очевидную заинтересованность Samsung в интеграции дактилоскопического сканера с дисплеем, этот метод идентификации обойдет стороной Galaxy Note 9. С таким заявлением выступил ведущий аналитик консалтинговой компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

По словам Куо, множественные попытки инженеров Samsung совместить сканер отпечатков пальцев с дисплеем не дали ожидаемого результата. «Использование данной технологии осложнено рядом технических проблем от медленного срабатывания до значительного усложнения конструкции дисплея», — говорит он.

Впрочем, Куо уверен, что именно дактилоскопический сканер в дисплее в скором времени станет стандартом для полноэкранных смартфонов. Невзирая на очевидное удобство и быстродействие, говорит Куо, технология распознавания лиц недостаточно совершенна и не обеспечивает должного уровня безопасности.

Первый коммерческий смартфон с дисплейным сканером отпечатков на выставке CES 2018 показала китайская компания Vivo. При всей своей инновационности аппарату требуется изрядно больше времени на распознавание, что пока, к сожалению, не играет на руку данному методу идентификации.

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