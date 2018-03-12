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Что скрывается в смартфонах Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition?
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Что скрывается в смартфонах Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition? 

MDDevice 12 марта 2018
Фото: MDDevice
Компания Oppo ведет разработку смартфонов R15 и R15 Dream Mirror Edition, до анонса которых еще остается некоторое время. Сегодня в сеть уплыли их характеристики, которые позволили отнести их к среднему классу на фоне используемых в них процессоров.
Так, новый R15 построен на процессоре MediaTek Helio P60 с восемью ядрами, располагает 6 Гб ОЗУ и 128 Гб постоянной памяти, а его экран держит разрешение Full HD+ при диагонали 6,3 дюйма и матрице AMOLED. Спецификации данного смартфона выключают прошивку Color OS 5.0 на базе Android 8.1 Oreo, быструю зарядку VOOC для батареи 3450 мАч и фотокамеры на 20 Мп спереди и 16+5 Мп сзади.
Смартфон R15 Dream Mirror Edition имеет схожую начинку в плане экрана и памяти, но у него есть процессор Qualcomm 660 и более мощные фотокамеры — 20 Мп для селфи и 20+16 Мп на тыльной панели. Выглядеть смартфоны будут практически одинаково, за исключением дизайна задней крышки корпуса, и покажут их, вероятно, этой весной. Напомним, что с недавних пор Oppo официально присутствует на рынке России, так что Oppo R15 Dream Mirror Edition вполне могут появиться и в нашей стране.
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