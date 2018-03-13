Мощный, тусклый, недорогой: тест и обзор ноутбука Lenovo V110-15IKB

Итоги теста По итогам тестовых испытаний ноутбук Lenovo V110-15IKB (80TH001TGE) получил среднюю общую оценку. Благодаря сравнительно быстрому процессору в сочетании с большим SSD-накопителем, модель показала хорошие результаты в области производительности. А вот в категориях «Мобильность» и «Дисплей» мы можем покритиковать некоторые недостатки ноутбука, так как именно на этих характеристиках заметно сказалась невысокая стоимость устройства. Преимущества большой и быстрый SSD-накопитель матовая поверхность дисплея очень хороший тачпад с дополнительными кнопками мыши Недостатки дешевая клавиатура панель дисплея темная и с низким разрешением мало USB-интерфейсов Результаты тестирования Lenovo V110-15IKB (80TH001TGE) Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 12 из 21 Соотношение цена/качество: 58 Мобильность (25%): 49 Оснащение (25%): 73.7 Производительность (15%): 91.5 Эргономичность (15%): 77.3 Дисплей (20%): 55 Результаты тестирования Поставьте оценку — 67% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Большой SSD и хороший процессор

При стоимости от 25 000 рублей ноутбук Lenovo V110-15IKB умудряется преподнести несколько приятных сюрпризов, например, процессор базируется на той же архитектуре, что и его Intel Core-i-коллеги, хотя и несколько урезанной. Тем не менее, CPU в итоге получился быстрее, чем другие Pentium с «N» в названии, а благодаря SSD-накопителю, ноутбук обладает высокой общей производительностью. Для обычного повседневного использования он вооружен более чем хорошо.

Так же, как и другие устройства серии V110 от компании Lenovo, протестированный ноутбук оснащен аккумулятором мощностью 32 Втч. Его продолжительность времени автономной работы составляет от 4 до 8 часов (в зависимости от режима использования).

Плохой дисплей и странная раскладка клавиатуры

При низкой стоимости не стоит ожидать от устройства слишком высокого качества. И эта мысль подтверждается при оценке дисплея и клавиатуры ноутбука: придется долго привыкать к ее скользкими клавишам и незначительной высоте свободного хода. К этому добавляется еще и своеобразная раскладка. В частности, правый «Shift» находится правее курсорной клавиши «вверх», а не левее, как на стандартных клавиатурах. Такая особенность только приводит к ошибкам при наборе текста.

Дисплей лэптопа слишком тусклый, а его разрешение слишком низкое — использовать такой ноутбук можно только внутри помещений, а не под лучами яркого солнца. Небольшие недостатки проявляются и в области интерфейсов: здесь есть всего три USB-порта, из которых только один соответствует быстрому стандарту 3.0.

Все протестированные ноутбуки вы найдете в нашем всегда актуальном рейтинге. Ниже мы подобрали хорошую альтернативу Lenovo V110-15IKB.

Альтернатива: Acer Aspire 3 A315-31-P72U Acer Aspire 3 A315-31-P72U (NX.GNTEG.007) способен предложить гораздо больше, чем протестированная модель от Lenovo, например, более высокое разрешение, дополнительный USB-порт и встроенный жесткий диск емкостью 1 Тбайт. Аккумулятор здесь тоже больше, а значит, ноутбук сможет дольше продержаться без подзарядки. Однако, выбрав альтернативную модель, придется отказаться от DVD-бренера и смириться с более медленным процессором.

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Компактные ноутбуки: AMD Ryzen против Intel Результаты тестирования Lenovo V110-15IKB (80TH001TGE) Характеристики и результаты тестирования Lenovo V110-15IKB (80TH001TGE) Соотношение цена/качество 58 Операционная система Windows 10 Home Габариты 37,7 x 26,2 x 2,5 см Вес 1,9 кг Процессор Intel Pentium 4415U (2,3 ГГц) Объем ОЗУ 4 Гбайт Тип видеокарты Im Prozessor integriert (Intel HD Graphics 610) Модель видеокарты Объем видеопамяти Дисплей: диагональ 15,6 дюйма Дисплей: разрешение 1.366 x 768 пикселей Дисплей: поверхность глянцевая Дисплей: макс. яркость 198 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 129:1 Дисплей: плотность пикселей 100 dpi Дисплей: распределение яркости 94,3% Емкость накопителя 256 Гбайт Тип накопителя SSD Оптический привод да Аккумулятор: емкость 32 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет Автономная работа: проигрывание видео 5:13 ч:мин Шумность при маск. нагрузке очень тихо Порты USB 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN 1 GBit/s UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы Карт-ридер SDXC Вебкамера да Дополнительное оборудование — Тест: PCMark 7 4.430 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 4.064 бал. Фото: компании-производители