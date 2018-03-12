Не пропустите распродажу смартфонов Elephone U и U Pro в Efox!

В интернет-магазине Efox проходит акция, посвященная двум новейшим смартфонам 2018 года — Elephone U и U Pro. Моноблоки продаются по заметно сниженной цене, и на них распространяется полностью бесплатная доставка по нашей стране.

В настоящее время Efox предлагает оформить предварительный заказ на Elephone U и U Pro, и цена стартует от 250 евро за модель Elephone U с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти. Этот же смартфон можно купить в версии с 6 Гб RAM и 128 Гб ROM всего за 290 евро. В список характеристик Elephone U входят 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23, экран 6 дюймов Full HD+ под высокопрочным стеклом Gorilla Glass 5 (панель AMOLED, соотношение сторон 18:9), а также фотокамеры 13+13 Мп сзади и 8 Мп спереди, поддержка карт microSD, два слота под SIM-карты и модуль LTE с возможностью подключения к российским сетям 4G. Смартфон может предложить батарею на 3620 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой и ОС Android 7.1, которую совсем скоро обновят до Android 8 Oreo.