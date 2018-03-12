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Не пропустите распродажу смартфонов Elephone U и U Pro в Efox!
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Не пропустите распродажу смартфонов Elephone U и U Pro в Efox! 

MDDevice 12 марта 2018
Фото: MDDevice
В интернет-магазине Efox проходит акция, посвященная двум новейшим смартфонам 2018 года — Elephone U и U Pro. Моноблоки продаются по заметно сниженной цене, и на них распространяется полностью бесплатная доставка по нашей стране.
В настоящее время Efox предлагает оформить предварительный заказ на Elephone U и U Pro, и цена стартует от 250 евро за модель Elephone U с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти. Этот же смартфон можно купить в версии с 6 Гб RAM и 128 Гб ROM всего за 290 евро. В список характеристик Elephone U входят 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23, экран 6 дюймов Full HD+ под высокопрочным стеклом Gorilla Glass 5 (панель AMOLED, соотношение сторон 18:9), а также фотокамеры 13+13 Мп сзади и 8 Мп спереди, поддержка карт microSD, два слота под SIM-карты и модуль LTE с возможностью подключения к российским сетям 4G. Смартфон может предложить батарею на 3620 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой и ОС Android 7.1, которую совсем скоро обновят до Android 8 Oreo.
Цена на второй смартфон Elephone U Pro составляет 300 и 330 евро за версии 4+64 и 6+128 Гб памяти. Аппарат имеет массу общего с младшей моделью — у него тот же дисплей, идентичный дизайн и аналогичные фотокамеры, но процессор заменен на более производительный Qualcomm 660, тоже восьмиядерный. Присутствует быстрая зарядка, однако емкость АКБ снижена до 3550 мАч. Оба смартфона поступят в продажу уже в ближайшие дни.
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