Тест и обзор Anker PowerCore Speed 20000 PD: пауэрбанк для смартфонов и ноутбуков

Вон он — мощный пауэрбанк для подзарядки ноутбуков с интерфейсом USB-C. На что способен Anker PowerCore Speed 20000 PD покажут результаты нашего тестирования. Итоги теста Anker PowerCore Speed 20000 PD (A1275) — один из пауэрбанков компании Anker, который поддерживает стандарт USB-С PD (Power Delivery). Его можно использовать не только для смартфонов, планшетов и других устройств с USB-интерфейсом, но и для зарядки некоторых ноутбуков, которые оснащены портом USB Typе-C PD. Стоит такой пауэрбанк около 3 500 рублей. Преимущества большая емкость интерфейс USB-С Power Delivery высокопроизводительное зарядное устройство входит в комплект поставки пауэрбанк быстро заряжается Недостатки сравнительно большой и тяжелый Результаты тестирования Anker PowerCore Speed 20000 PD (A1275) Соотношение цена/качество Отлично Место в общем рейтинге 5 из 55 Соотношение цена/качество: 82 Производительность (50%): 81.4 Оснащение (20%): 68.1 Вес (30%): 47.8 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 75% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Мощный пауэрбанк для ноутбуков

Как уверяет производитель, емкость батареи пауэрбанка от Anker составляет 20100 мАч. Но наши тесты показали, что реальная емкость устройства меньше примерно на треть, то есть 12900 мАч — это все еще хороший, хотя и не идеальный показатель.

В комплект поставки Anker PowerCore Speed 20000 PD входит чехол для хранения, два кабеля (USB-C и Micro-USB), а также зарядное устройство, поддерживающее USB-PD с максимальными 30 Вт. Это оборудование позволяет сократить длительность зарядки батареи до трех часов. Для сравнения: если попробовать зарядить данный аккумулятор обычным, но мощным устройством (5V, 2A), процесс будет длиться как минимум в два раза дольше. Кирпич под напряжением

Входящее в комплект поставки зарядное устройство — не только преимущество, но и дополнительный балласт, который придется носить с собой для быстрой зарядки банка. Сам по себе аккумулятор предлагает два USB-выхода: один Typе-A (максимальная мощность 10 Вт) и один USB-C с поддержкой Power Delivery, который может выдать максимум 24 Вт. От второго интерфейса можно заряжать ноутбуки, которые используют USB-C (например, Apple Macbook и Google Pixelbook).

Из-за сравнительно большой емкости данный пауэрбанк нельзя назвать легким — он весит почти 400 г. А учитывая размер устройства, носить его придется скорее в сумке для ноутбука, а не в кармане.

Альтернатива

Все пауэрбанки свыше 5000 мАч вы найдете в нашем соответствующем рейтинге. Альтернативой протестированной модели может стать Anker PowerCore II 20000 (A1260). Устройство предлагает практически такую же емкость и два USB-выхода, но само по себе заряжается почти на два часа дольше. Опрос: USB Type-C — формат будущего? Конечно, да! Я пока не готов полностью перейти на тип С, но это определенно удобно Нет, мне нравится отключать от ноутбука 10 проводов Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: USB Type-C — формат будущего?

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Заряжаем пауэрбанк правильно

Результаты тестирования Anker PowerCore Speed 20000 PD (A1275) Характеристики и результаты тестирования Anker PowerCore Speed 20000 PD (A1275) Соотношение цена/качество 82 Заявленная емкость 20.100 мА·ч Измеренная емкость 12.992 мА·ч Заявленная сила тока на выходе (макс.) 3.000 mA Длительность зарядки 3:16 ч:мин Индикатор зарядки 4 LED Количество USB-выходов Зарядка и разрядка одновременно — Чехол в комплекте да Встроенный фонарик — Вес 371 г Плотность энергии 175 mWh/г Длина 168 мм Ширина 62 мм Толщина 22 мм Фото: тест—центр Chip, компания-производитель