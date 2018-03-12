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Huawei P20 Lite показался на «живом» фото
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Huawei P20 Lite показался на «живом» фото 

Android Insider 12 марта 2018
Фото: Android Insider
Ранее ликстер Эван Бласс опубликовал в Сети рендеры Huawei P20, P20 Plus и P20 Lite. Устройства выглядят довольно сомнительно, учитывая, что Xiaomi Mi MIX 2s, который будет представлен 27 марта, не получит выемок в дисплее, и при этом рамки по периметру будут одинаково тонкими.
Но нельзя сказать, что девайсы внешне плохи. Нет, они выглядят довольно интересно и свежо. Хотя, конечно, выемка в дисплее не есть хорошо, и она будет мешать, например, при просмотре фильма.
Однако сегодня речь не об этом, в Сети появилось «живое» фото Huawei P20 Lite:
Как можно заметить, смартфон выполнен в стиле Honor-линейки. Задняя панель выполнена из стекла и интересно переливается. Исключением из правил может стать только расположение камеры. Она здесь разместилась вертикально. Эта тенденция появилась после выхода iPhone X, но для китайцев подобное не является чем-то странным.
Понравился ли вам аппарат? Если его стоимость составит порядка 15 тысяч рублей, P20 Lite станет неплохим выбором для тех, кто желает получить смартфон с тонкими рамками и выемкой в дисплее. Это несомненно трендовый бюджетный аппарат, который получит немалую популярность за счет своего внешнего вида, схожего с дорогим флагманом, и низкой стоимости.
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