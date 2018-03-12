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NVIDIA обвинили в нечестной конкурентной борьбе
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NVIDIA обвинили в нечестной конкурентной борьбе 

Навигатор игрового мира 12 марта 2018
Дела нынче на рынке видеокарт творятся не очень для игроков радостные: цены растут, криптомайнеры разоряться не собираются (хотя вроде бы пора уже). Словом, сплошной беспросвет. Однако если верить статье HardOCP, ситуация еще хуже. Потому что NVIDIA использует некрасивые даже нелегальные приемы в конкурентной борьбе.
Внимание журналистов привлекла GeForce Partner Program (GPP), хотя при этом они честно признались, что их вниманию помогла наводка AMD. Со слов представителей NVIDIA данная партнерская программа — манна небесная для индустрии и геймеров. Потому что все улучшает и ничего не ухудшает. Ну и к тому же кристально честная и прозрачная.
Вот только большинство компаний-участниц GPP обсуждать свое в ней участие с журналистами отказались. А те, кто согласились, сделали это на условиях анонимности — потому что опасались проблем со стороны NVIDIA. Несколько странно для «кристально честной и прозрачной» программы, не так ли?
Ознакомившись с условиями GPP, HardOCP обнаружил в них пункт о том, что «для участия в программе, партнер обязан привязать свой игровой бренд эксклюзивно к GeForce». То есть сотрудничество с другими производителями, и в частности с AMD, не допускается. Стоит ли говорить, что это не очень хорошо для честной конкуренции. А учитывая, что доля NVIDIA на рынке видеокарт близка к 70%, данное условие еще и нарушает антимонопольное законодательство.
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