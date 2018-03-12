Galaxy S9 успешно прошёл тест на прочность

Новый флагман Samsung стал на восемь граммов тяжелее предыдущего поколения. Инженеры компании объясняют изменение более толстым стеклом и улучшенным алюминиевым покрытием. Прочность смартфона по традиции испытал Зак — автор канала JerryRigEverything.

Стекло Gorilla Glass 5 царапается на шестом уровне, что совпадает с результатами других флагманов. Грани смартфона алюминиевые. При этом Samsung улучшила качество метала для дополнительной устойчивости к царапинам и падениям. Кнопки тоже металлические.

Основная камера защищена стеклом и не царапается. Со сканером отпечатков ситуация другая, но даже после повреждений он продолжал работать.

Зак протестировал функцию анимированных эмоджи. Движения губ слегка отставали и не всегда были чёткими. iPhone X справляется с задачей лучше. Дисплей сопротивлялся воздействию огня 12 секунд. Затем пиксели начали белеть, но быстро восстановились. Олеофобное покрытие не уцелело.

Под конец Galaxy S9 пережил испытание на прочность корпуса. Смартфон показал себя с хорошей стороны.