Ещё
Galaxy S9 успешно прошёл тест на прочность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Galaxy S9 успешно прошёл тест на прочность 

Android Insider 12 марта 2018
Фото: Android Insider
Новый флагман Samsung стал на восемь граммов тяжелее предыдущего поколения. Инженеры компании объясняют изменение более толстым стеклом и улучшенным алюминиевым покрытием. Прочность смартфона по традиции испытал Зак — автор канала JerryRigEverything.
Стекло Gorilla Glass 5 царапается на шестом уровне, что совпадает с результатами других флагманов. Грани смартфона алюминиевые. При этом Samsung улучшила качество метала для дополнительной устойчивости к царапинам и падениям. Кнопки тоже металлические.
Основная камера защищена стеклом и не царапается. Со сканером отпечатков ситуация другая, но даже после повреждений он продолжал работать.
Зак протестировал функцию анимированных эмоджи. Движения губ слегка отставали и не всегда были чёткими. iPhone X справляется с задачей лучше. Дисплей сопротивлялся воздействию огня 12 секунд. Затем пиксели начали белеть, но быстро восстановились. Олеофобное покрытие не уцелело.
Под конец Galaxy S9 пережил испытание на прочность корпуса. Смартфон показал себя с хорошей стороны.
Android Insider: последние новости
Предзаказы Galaxy S9 в первый день отстали от S8 на 30 процентов WhatsApp увеличила период удаления отправленных сообщений MIUI 9 стала доступна для всех совместимых устройств
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России234
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1260
Поклонская «подложила свинью» Собчак202
Путин увидел будущее399
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:15
BMW Панина объявили в розыск
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение