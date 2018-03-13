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ASUS представила доступный игровой монитор MG248QE с частотой 144 Гц
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ASUS представила доступный игровой монитор MG248QE с частотой 144 Гц 

Игромания.ру 13 марта 2018
Фото: Игромания.ру
Компания ASUS анонсировала 24-дюймовый монитор MG248QE, в основе которого лежит матрица TN с разрешением 1920х1080 точек. Дисплей получил ряд интересных функций для геймеров — отображение перекрестья прицела, таймер и счётчик FPS.
Яркость панели составляет 350 кд/кв.м, частота обновления — 144 Гц, время отклика — 1 мс, углы обзора по горизонтали и вертикали — 170 и 160 градусов соответственно. ASUS MG248QE оснащён видеовходами HDMI 1.4a, DisplayPort 1.2a и Dual-Link DVI. Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync (синхронизация изображения), Ultra-Low Blue Light (фильтрация синего оттенка) и Flicker-Free (предотвращение мерцания).
ASUS MG248QE поступит в продажу в ближайшее время по ориентировочной цене 250–280 долларов.
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