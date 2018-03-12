Я полюбил магнитные кабели Lightning. Почти

ПочтиКупил крутой и очень удобный провод. Не беспроводная зарядка, но все равно очень удобно. Дружит с высокими токами, заряжает Android и iPhone. Даже для быстрой зарядки пригодится — держит Qualcomm Quick Charge 2/3, аналоги от Apple , Huawei и Mediatekl.

Касается всех магнитных проводов: если использовать невнимательно — можно сжечь смартфон. Или всю квартиру.

«Магнитный» кабель для зарядки — удобно?

«Магнитный» кабель правильнее называть «кабелем с подключаемым разъемом». Основная часть состоит из обычного провода, разъема USB для подключения к зарядному устройству, и контактной площадки с мощным магнитом.

К ней подсоединяется зарядная часть в составе разъема, магнита и контактов. Эта часть вставляется в порт устройства для зарядки. Магниты в 2 частях кабеля притягиваются на расстоянии от 1 до 5 сантиметров, обеспечивая прочное соединение и подключение устройства к зарядке.

Чем хорош «магнитный» кабель? Куча плюсов:

не нужно поднимать кабель и пытаться попасть разъемом в порт смартфона,

нет риска выломать порт разъемом,

не портятся контакты разъема.

И если первое — просто удобство, то замена разъема — самая частая причина появления устройства в сервисе. Выломать порт — как 2 пальца об асфальт. Что для iPhone, что для Android.

Исключив необходимость при каждой зарядке вставлять кабель в устройство, фактически спасаешь смартфон.

Об удобстве: нужно положить смартфон неподалеку от кабеля, и провод сам подключится. Почти как беспроводная зарядка, только для любого смартфона и не нужен чехол. Ну, или почти не нужен.

Как правильно выбрать?

Для экспериментов я выбрал несколько кабелей: Moizen M4, Newest и безымянный. Как оказалось — это один и тот же провод с разной ценой и магазинным номером, аналогичный моему старому SDL с одним штекером.

В комплекте метровый провод и разъемы: microUSB, Lightning, USB Type-C (отсутствует в Moizen). Свойства довольно заманчивы: металлическая оплетка, аккуратный пластиковый USB-штекер, правильно выполненная часть с магнитной площадкой.

Так же на магнитной площадке кабеля расположен светодиод, сигнализирующий о подключении провода к зарядному устройству или компьютеру.

Возникает вопрос — как удалось реализовать «слепое» подключение, не глядя на смартфон? Ведь интерфейсы microUSB, Lightning и USB Type-C имеют четкую последовательность контактов для зарядки. Китайцы для этого кабеля нашли изящное решение.

Магнитная площадка на кабеле установлена ближе к краю. На каждом из 3 разъемов есть 2 пары аналогичных. Кабель подсоединяется к той, что снизу — так исключается неправильная распиновка. Можно перевернуть провод любой стороной — никакой разницы.

Использованным кабелем смартфон может заряжаться и подключаться к компьютеру для передачи данных любой стороной к разъему: переворачивай провод как хочешь.

Короткий успешный тест

Тестирование показало, что максимальная пропускная способность кабеля подходит для быстрой зарядки любых устройств: вплоть до 12 В, 2 А. Работает быстрая зарядка Apple (тестировалось на iPad), Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0, Mediatek Pump Express.

При зарядке с максимальными параметрами нет сбоев и нагрева. Тест успешен для всех устройств — можно пользоваться.

Все устройства распознают провод и нормально работают. Определенные проблемы могут возникнуть с Lightning, так как используется только 5 контактов: хотя в тестировании iPhone 7 Plus воспринял провод, защитные механизмы Apple могут задать жару.

Все прочие алгоритмы ведут себя как с родным. Сейчас на нем висит мой Android — постоянно, когда я за столом (около 8 часов в день с перерывами). Работает как часы.

Из серьезных недостатков — все разъемы прилично (на 2.5 миллиметра) торчат при установке в смартфон. В чехле это почти незаметно, а вот без него первое время становится очень непривычно.

И если бы не один важный момент, можно было бы просто написать обзор о хорошем проводе за копейки. Случай помог выяснить один баг, который распространяется на все магнитные провода.

Как не убить смартфон магнитным кабелем

Смартфон достаточно тяжелый, чтобы провод смог его утащить вслед за собой. Поэтому, если шнурок чем-то придерживается, в момент примагничивания площадки контакты иногда плохо прижимаются — остается небольшой незаметный зазор.

При плохом контакте и больших токах зарядки разъем начинает нагреваться, что может привести к возгоранию.

Лечится проблема очень просто — достаточно освободить чуть больше провода, чем нужно. Тогда в момент стыковки он сам встанет на место. Либо класть смартфон по линии укладки кабеля, немного проведя смартфона вдоль нее сразу после стыковки.

Температура нагрева не превышает температуры горячего смартфона. Но все равно, это достаточно неприятный момент, о котором стоит помнить. Стоит ли из-за этого отказаться от «магнитных проводов»?

Цена такая:

безымянный — 500 рублей,

Newest — 400 рублей,

Moizen M4 — 500 рублей

В целом, чуть дороже обычных магнитных проводов с одним штекером и без возможности перевернуть провод или универсальных кабелей. Удобно, дешево — стоит попробовать.