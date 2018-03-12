Составлен топ-5 дешевых аналогов iPhone X

Эксперты перечислили бюджетные смартфоны, которыми можно запросто заменить iPhone X. Первое место в своеобразном рейтинге заняли Huawei P20 и P20 Pro. У них есть тройная камера с 12, 16 и 18-мегапиксельной матрицей, оперативная память на 8 Гб и 6-дюймовый дисплей.

Вторую строчку рейтинга занял ASUS Zenfone и 5Z. Специалисты отмечают мега-качественной камеру этих смартфонов от Sony с функцией распознавания объектов, а также Face Unlock.

На третье место эксперты поставили UMIDIGI Z2 и One. Их должны презентовать в апреле 2018 года. У гаджетов 6,2-дюймовый экран, функция беспроводной зарядки и сканер отпечатка пальца.

Четвертую строчку рейтинга отдали Ulefone T2, T2 Pro и X, а пятую — Elephone A4 Pro, пишет Gazetadaily.ru.

Ранее сообщала, что до конца 2018 года Apple выпустит три новых модели iPhone, обновленную версию iPhone X, бюджетный смартфон и iPhone D33 с рекордно большим экраном. У iPhone D33 корпус по размеру будет как у iPhone 8 Plus, но благодаря дизайнерскому решению размер экрана будет больше примерно на дюйм. Плюс функция распознавания лица — Face ID. Специалисты говорят, что Apple в будущем собирается представить технологию «вшитой сим-карты» — eSIM. Это позволит подключаться к любому сотовому оператору на выбор.

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