Амбассадором селфифона Oppo F7 стал игрок в крикет Хардик Пандья

В последние несколько недель все внимание вокруг компании Oppo крутилось вокруг скорого релиза смартфонов Oppo R15 и R15s. А между тем, амбициозный китайский бренд №1 успешно работает и в других нишах. Есть, например, в модельном ряду Oppo линейка смартфонов Selfie Expert, и в ближайшее время в этой серии ожидается пополнение. Аппарат называется Oppo F7. По дизайну новинка напоминает модель R15, но имеет ряд своих уникальных особенностей.

Oppo F7 будет выпущен прежде всего в Индии. Рекламным постером селфифона поделилось индийское представительство компании. Амбассадором этой рекламной кампании был выбран известный индийский игрок в крикет Хардик Пандья (Hardik Pandya). Датой анонса Oppo F7 назначено 26 марта.

Что касается характеристик селфифона, то Oppo F7 будет что предложить публике. Прежде всего, это 6,2-дюймовый высокий экран с разрешением FHD+ и нестандартным соотношением сторон 19:9. Процент полезной площади составит 89,09%. Пока это только слух, но смартфон похоже получит 25-мегапиксельную камеру для производства селфи. В соединении с возможностями искусственного интеллекта, это позволит владельцу делать интересные селфи с наложением различных эффектов.

Чипсет внутри Oppo F7 пока остается невыясненным. Это может оказаться как Qualcomm Snapdragon 670, так и MediaTek Helio P60 или даже Helio P70. Впрочем, до релиза остается чуть меньше двух недель, так что скоро все тайное станет явным. Стоимость селфифона не уточняется. Можно только предположить, что дешевле $300 его продавать точно не будут.