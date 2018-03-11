Новости Apple, 247 выпуск: AirPods 2 и Apple Watch

Представляем вашему вниманию очередной выпуск информационной программы Новости Apple . Сегодня речь пойдет об AirPods 2, Apple Watch и многом другом.

1. На этой неделе Apple порадовала нас рекламным короткометражным фильмом, снятым оскароносным Спайком Джонзом и посвященным HomePod. В центре внимания — усталая девушка в исполнении британской певицы и танцовщицы FKA Twigs. Изможденная, она приходит домой и желает расслабиться, послушав музыку с умной колонки Apple. Но композиция оказалась настолько зажигательной, что героиня, не сдержавшись, пускается в пляс.

2. Аналитики компании Bernstein в своем недавнем отчете поведали, что за 2017 год общая выручка Apple Music выросла на 91% и достигла 2 миллиардов долларов. При этом общее число подписчиков сервиса в настоящий момент составляет 36 миллионов человек. Аналитики прогнозируют, что в 2018 году выручка стриминга Apple может увеличиться на 70 процентов, а в 2019 году — на 50 процентов.

3. В этом году Apple представит обновленный MacBook Air, который будет отличаться от моделей актуального поколения более доступной ценой, прогнозирует Минг-Чи Куо. Она упадет как минимум на 20%. Аналитик уверен, что релиз лэптопа на WWDC 2018 станет важной вехой для производителя, поскольку сумеет привлечь изрядное количество новых пользователей.

4. На этой неделе Consumer Reports опубликовала список своих «лучших смартфонов». По мнению организации, все последние модели iPhone начиная с 7ог, а также Samsung Galaxy S8 отлично показали себя в проверке на качество экрана. Во внимание были приняты такие факторы, как разрешение, цветовой диапазон, а также точность цветопередачи. Впрочем, лучшими всё-таки были признаны именно iPhone X и iPhone 8 Plus.

Смартфоны Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 + и S8 Active также показали очень хорошие результаты, однако не смогли выдержать конкуренцию с флагманами Apple.

Что касается камеры, то издание присвоило оценку «отлично» iPhone X и iPhone 8, тогда как iPhone 8 Plus получил оценку «очень хорошо». К сожалению, Consumer Reports не раскрывает, почему iPhone 8 превзошёл iPhone 8 Plus.

5. Несмотря на появление новых моделей умных часов на рынке, Apple Watch продолжают оставаться лидером, стремительно наращивая свою долю. Аналитики из IDC посчитали, сколько часов Apple продала в прошлом квартале, и результаты их исследования удивили всех.

Так, если в четвертом квартале 2016 года было продано чуть больше пяти миллионов Apple Watch, то ровно через год этот показатель достиг восьми миллионов. По сравнению с 2016 годом рост составил почти 60% — и это рекорд всего рынка носимой электроники.

Если в 2016 году Apple была только на третьем месте по количеству реализованных умных часов (после Fitbit и Xiaomi), то в этот раз смогла обойти всех. Продажи почти всех остальных производителей сильно упали, и только Huawei нарастила свою долю в два раза: с 2,4% до 4,3%.

По данным экспертов, каждое второе носимое устройство, проданное в прошлом квартале, было Apple Watch, и никто из конкурентов пока не может даже приблизиться к этому показателю. Сама Apple при этом до сих пор ни разу не раскрыла, сколько продала умных часов.

К слову, в 2017 году объем реализованных на российском рынке смарт-часов достиг 274 000 штук. Совокупный рост продаж по сравнению с показателями прошлого года составил 150% в штуках и 81% — в денежном выражении. При этом порядка 50% всех проданных часов приходится на долю Apple.

6. На этой неделе Патентное ведомство США одобрило новый патент Apple, касающийся области здоровья и фитнеса. Запрос был подан в конце октября 2017 года и возможно речь идёт об AirPods 2.

В документе описывается беспроводная модель наушников, способная измерять биологические показатели владельца, такие как температура тела, уровень усталости и сердечный ритм. Также указано, как именно будет происходить сканирование — как только наушник соприкасается с ушной раковиной, специальные сенсоры измерят все биометрические показатели. ￼ Есть все основания полагать, что в обновленных AirPods появится датчик фотоплетизмограммы, который уже фигурирует в Apple Watch. Эта технология позволяет определить частоту сердечного ритма с использованием инфракрасного или светового излучения.

Впрочем, возможности новых наушников будут в какой-то степени даже превосходить Apple Watch — в ушах проходит множество капилляров, тем самым можно не только измерить частоту дыхания и объем крови, но и даже уровень стресса.