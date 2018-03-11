Впечатления от телевизора Xiaomi Mi TV 4a. Стоит копейки!

Стоит копейки!Он приехал! Мой маленький тестовый телевизор Xiaomi Mi TV 4a с диагональю 32 дюйма.

Чем интересен самый младший из модельного ряда Xiaomi на фоне всего изобилия российской розницы? Диагональ 32 дюйма, Smart, интеграция с пространством «умного» дома и прямое подключение к множеству сервисов…

В тему: как купить телевизор в Китае

Оказалось, что это один из лучших телевизоров в своем классе. Дешевый, как Mystery или Haier, а показывает как Sony в 2 раза дороже. По «умным» функциям в его категории аналогов вовсе нет.

Экран. Какая матрица в нём?

Что главное в телевизоре? Конечно, изображение. А его определяет матрица и чуть-чуть «мозги» — декодеры, аппаратные и программные.

В прошлом Xiaomi радостно рапортовала о использовании в своих телевизорах лучших матриц крупных брендов — Samsung, LG и AUO. Причем, Samsung — лучшая, с минимальной задержкой, максимальной яркостью. Да и LG — вовсе не те RGBW, которыми завалены полки российских магазинов.

К сожалению, никакой системы нет: в зависимости от партии и модели, у покупателя одного из Mi TV 3/4 может оказаться любая из них. От модели меняется только набор — 2 или 3 производителя. Точно сказать, какая из матриц окажется в купленном ТВ, можно только при тщательном изучении.

Что же с младшим Xiaomi Mi TV 4a 32? Официальной информации о производителе и типе матрицы нет. Но если сделать макроснимки, то выяснится — за 10-12 тысяч рублей для российского покупателя предлагается очень неплохая IPS матрица!

Проверяем углы обзора и инверсию цветов — все точно, IPS. Дальнейшее исследование только подтверждает: матрица действительно хороша, даже для более высокого ценового диапазона. Телевизор обладает прекрасной, правильной цветопередачей (в пределах возможной для IPS), неплохим для бюджетного ТВ контрастом 3000:1.

Важное преимущество. На Xiaomi Mi TV 4a 32 приятно не только смотреть кино, но и играть: отклик всего 6,5 мс, 60 кадров в секунду.

Подкачало только разрешение: увы, используется HD (1366х768). Пиксели и сетка незаметны с расстояния в метр, тем не менее — как монитор уже не подойдет.

В некоторых экземплярах могут присутствовать засветы по углам — не критичные (в магазине какой-нибудь другой ТВ из-за них не поменяют). Битых пикселей и других искажений нет. В остальном — кажется, эксперимент удался.

Xiaomi Mi TV, даже бюджетный, на голову выше аналогов в России за свою цену: это не Mystery или Haier, а Samsung или LG.

Интерфейс-то нормальный?

Именно реализация интерфейсов отличает телевизор от монитора. У одного есть тюнеры для аналогового/цифрового потокового вещания, у второго — нет.

К сожалению, для России любой телевизор Xiaomi ближе к монитору: в Китае DTMB-вещание. Соответственно, ни одного подходящего тюнера нет. Если подключить к Mi TV 4a обычную антенну, можно будет увидеть только черно-белое изображение. Кабельное тоже не заработает.

Все хорошо. У меня (ок, у меня вообще нет даже IP TV) вещание кабельного идет через приставку. А для нее в любом Xiaomi Mi TV 4a куча вариантов подключения, включая аналоговые (и этого точно нет ни у одного монитора):

2 х HDMI (ARC),

композитный аудиовидеовход (3 x RCA),

аудиовыход S/PDIF (коаксиальный),

1 х USB 2.0 (HID),

1 x Ethernet (100 Mbps)

Все они прекрасно работают и соответствуют современным стандартам. Можно подключать внешние манипуляторы, хабы или накопители — вытянет даже внешний диск на 2.5?.

Неожиданно: пульт дистанционного управления Xiaomi Mi TV 4a 32 — инфракрасный, хотя в старших моделях и приставках он работает через Bluetooth. При этом, форма не изменилась — почти копия с Apple TV.

Стоит упомянуть и о звуке. В Mi TV 4a 32 установлено 2 неплохих динамика по 10 Вт. Дискотеку не устроить, но на максимальной громкости в помещении до 20 квадратных метров становится некомфортно. При этом звук чистый и качественный — неплохо для такой цены.

Как тут работает Smart TV?

«Ум» телевизоров — отдельная гордость Xiaomi. Все они работают под управлением Android 6.0 с фирменной надстройкой MIUI TV. Очень удобная, быстрая и продуманная оболочка.

Аппаратная производительность Xiaomi Mi TV 4a 32 завязана на очень хорошей связке компонентов: процессор — Amlogic 962-SX, графика — Mali-450, 1 ГБ оперативной памяти DDR4 и быстрый накопитель 4 ГБ eMMC 5.1. Все работает идеально даже с 4К (Mi TV сжует все и покажет как умеет).

Одна проблема — китайский язык операционной системы. Так она теряет почти все. Приходится со смартфона устанавливать английский язык через фирменное приложение, и там же, с бубном — сторонние приложения.

Потому что Android в Xiaomi TV — без Google Apps. Но с разнообразными приложениями компании. Когда видишь их, начинаешь понимать, почему там эти панели стоят копейки — реклама, фирменные онлайн-кинотеатры, встроенный магазин для покупок всяческих Xiaomi.

У нас приходится немного попотеть. В результате, можно заменить лаунчер, научить телевизор работать с бесплатным IP TV и онлайн-кинотеатрами, и даже качать торренты. И это — не все.

Во-первых, Mi TV 4a отлично работает с AirPlay и Miracast, «из коробки» понимает DLNA и даже позволяет напрямую запустить закачку на фирменном роутере. Во-вторых, он работает с IP-камерами Xiaomi в режиме «картинка в картинке» — настоящий центр слежения. В-третьих — телевизор интегрируется в «умный дом» Xiaomi.

Это настолько круто, что потребует отдельной статьи. Mi TV 4a — самый умный ТВ на рынке.

Почему стоит выбрать Xiaomi TV?

Хотя покупка телевизора младшего ценового диапазона в Китае кажется странной, в ней есть смысл. IPS-матрицы найдутся только в дорогих аналогах или мониторах. Да и в целом, изображение Xiaomi Mi TV 4a 32 намного лучше, чем у конкурентов до 20 тысяч.

Пожалуй, самое главное, что умные функции Mi TV позволяют объединить телевизор с другими smart-гаджетами в доме для создания единого пространства.

Пусть большинство программ и сервисов пока на китайском языке — наиболее важные обладают английским переводом. А после появления этих телевизоров в Индии можно ждать и другие языки.

При цене в 229 долларов это все еще хорошая покупка. Чуть позже разберем возможности фирменных приложений, и вы убедитесь еще раз.