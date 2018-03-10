Почему iPhone 7 Plus стоит покупать в начале 2018 года

Почему iPhone 7 Plus стоит покупать в начале 2018 годаНа официальном сайте Apple в продаже представлено сразу 8 моделей смартфонов. И это без учёта разных конфигураций с памятью и цветовых вариаций! Казалось бы, для каждого потребителя найдётся подходящая модель.

Но какая из них лучшая по цене/качеству в 2018 году? Разбираемся с холодной головой. Отсеваем все лишнее, спорное и дорогое.

Вычёркиваем компактные версии смартфонов

Давайте будем честными. В 2018 году рассматривать к покупке смартфон с диагональю дисплея меньше 5,5 дюймов кажется абсурдным.

Мы вступили в эру потребления контента. И шагать здесь лучше, смотря в большой экран. Интернет, соцсети, YouTube, мессенджеры, игры. Больше экран — больше удобства.

Недостаточный аргумент?

Три года назад Apple задала новый тренд — смартфоны с двойной камерой. Сейчас эту моду подхватили практически все производители. Стоит ли говорить о том, что на сегодняшний день иметь в смартфоне камеру с оптическим зумом стало привычным делом?

Третий аргумент по-настоящему порадует любого. «Кормить» большой айфон у розетки Вы будете реже, чем компактную модель. Все-таки установленного аккумулятора в больших моделях хватает на целый день. Меньше нервотрепки и головной боли.

Соответственно, iPhone SE/6s/7/8 — мы смело вычёркиваем.

iPhone 6s Plus — один из худших айфонов для покупки в 2018

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Трёхлетний флагман кажется ещё вполне себе бодрячком. Пусть дизайн с отвратительными полосами заезжен, на это можно закрыть глаза. Надеть чехол, в конце концов.

Но, если заглянуть «под капот» — есть сомнения и вопросы. В частности, 2 гигабайта оперативной памяти явно скоро будет не хватать для большого экрана. Двойная камера не так хороша, в частности, у неё нет фирменного портретного режима. Водонепроницаемость отсутствует.

В итоге, если посмотреть на официальную цену iPhone 6s Plus — 52 тысяч за 128 гигабайтную версию, осознаешь, что покупка будет неоправданная. В долгосрочной перспективе и подавно.

iPhone 8 Plus — необоснованно дорогой

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Конечно, новый iPhone 8 Plus кажется соблазнительным вариантом.

Этакая идеальная версия модели в «шестом» кузове. Отличный дисплей с технологией TrueTone, 3 гига оперативной памяти, функция беспроводной зарядки и самый крутой процессор, который будет актуален ещё, как минимум, три года.

В дополнение к этому одна из лучших и продвинутых камер на рынке.

Но все плюсы перечёркивает цена. Брать модель на 64 Гигабайта с перспективой использовать устройство 3-4 года кажется решением спорным, версию на 128 Гб Apple, конечно же, «выпилила». Маркетологи, горите в аду.

В итоге, купертиновцы предлагают брать топовую модель с 256 Гигабайтами за 77 тысяч рублей. Неоправданно дорого.

Наконец, не стоит забывать, что нормального Space Gray для iPhone 8/8 Plus больше нет. Новый непонятный оттенок серого понравится далеко не всем, а золотисто-кремовый мужчины не рискнут брать.

iPhone X — для гиков и мажоров

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«Десятка» зашла не всем. Спорный дизайн, к которому нужно привыкнуть. Но, проблема даже не в нем. Дело в цене.

iPhone X не предлагает никаких жизненно важных технологий, без которых нельзя обойтись. Технология распознавания лица, конечно, интересная, но нужна ли пользователю? Портретный режим для селфи? Нужно далеко не всем пользователям. Аниможди? Издеваетесь?

В итоге, новинка несёт лишь три кардинальные разницы по сравнению с прошлым поколением. Новый шикарный OLED-дисплей с тонкими рамками, озвученный выше Face ID и обновлённый интерфейс управления устройства.

iPhone X стоит все ещё шоковые 90 тысяч рублей. Оптимальное решение здесь и рядом не стояло.

iPhone 7 Plus — идеальный вариант

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Двойная камера iPhone 7 Plus, полгода спустя: есть ли польза?

Вот мы методом жёсткого отбора и нашли лучший вариант для покупки.

«Старшая седьмая» модель обладает практически всеми плюсами iPhone 8 Plus. У неё 3 гигабайта оперативной памяти, быстрый мощный процессор Apple A10 Fusion. Крутая камера практически ничем не уступает «восьмёрке» и при этом ожидаемо превосходит iPhone 6S Plus.

За 128 гигабайтную версию, которой хватит «за глаза», на официальном сайте просят 61 тысячу рублей. Недёшево. Но за эти деньги получаешь современный смартфон, который не уступает флагманам этого года и сможет справляться с любыми задачами в ближайшие 3-4 года. Разумное решение, которое станет такой же классикой как iPhone 5S.

Главное не брать аппарат в цвете «Чёрный оникс», он не царапается только в вакууме. И это не точно.

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Конечно, в комментариях найдутся те, кто будут недовольным таким выводом. Что обычные компактные модели — идеально лежат в руке, а двойные камеры нужны не всем. Что Face ID шикарная вещь из будущего, и уже за неё можно переплатить «десятку». Что SE вообще идеален за свои условные двадцать тысяч рублей.

Но мы отталкивались в статье именно из соотношения цена/качество. И победитель здесь iPhone 7 Plus. Делитесь в комментариях, согласны ли вы с таким вариантом.