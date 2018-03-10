Ещё
ZTE Nubia N3: представлен конкурент Xiaomi Redmi 5 Plus
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ZTE Nubia N3: представлен конкурент Xiaomi Redmi 5 Plus 

Android Insider 10 марта 2018
Фото: Android Insider
Nubia — суббренд ZTE — представил вчера один интересный гаджет в Китае. Речь идет о Nubia N3. Девайс получил аккумулятор на 5000 мАч и 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160 x 1080 точек и соотношением сторон 18:9.
Также отметим процессор Snapdragon 625, поддержку быстрой зарядки на 18W. Аппарат имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, поддержку microSD-карт, а «из коробки» девайс работает под управлением Android 7.1 Nougat. На задней панели расположилась двойная камера (разрешение остается неизвестным), а на передней — 16-Мп модуль.
Продажи устройства стартуют 24 марта, всего будет доступно 3 цвета: черный, золотой и красный. Данные по стоимости пока не раскрываются.
Как можно заметить, устройство почти полностью повторяет Xiaomi Redmi 5 Plus. Исключением может стать только аккумулятор, в 5 Plus он меньше на 1000 мАч. Кроме того, по ощущениям дисплей в Nubia N3 занимает большую часть фронтальной панели.
Но, конечно, главным отличием должна стать цена. Учитывая популярность линейки Redmi, ZTE должна сильно удивить именно стоимостью, потому что при одинаковой цене большинство, скорее всего, выберут именно Xiaomi за счет лучшей поддержки и популярности продуктов компании.
По материалам gizchina
Android Insider: последние новости
MIUI 9 стала доступна для всех совместимых устройств Почему производители отказываются от разъема для наушников. Версия Sony Стали известны сроки релиза и цена «клона» iPhone X от LG
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня23
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию479
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе24
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Неожиданные подробности в деле отравления Скрипаля34
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение