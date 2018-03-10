ZTE Nubia N3: представлен конкурент Xiaomi Redmi 5 Plus

Nubia — суббренд ZTE — представил вчера один интересный гаджет в Китае . Речь идет о Nubia N3. Девайс получил аккумулятор на 5000 мАч и 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160 x 1080 точек и соотношением сторон 18:9.

Также отметим процессор Snapdragon 625, поддержку быстрой зарядки на 18W. Аппарат имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, поддержку microSD-карт, а «из коробки» девайс работает под управлением Android 7.1 Nougat. На задней панели расположилась двойная камера (разрешение остается неизвестным), а на передней — 16-Мп модуль.

Продажи устройства стартуют 24 марта, всего будет доступно 3 цвета: черный, золотой и красный. Данные по стоимости пока не раскрываются.

Как можно заметить, устройство почти полностью повторяет Xiaomi Redmi 5 Plus. Исключением может стать только аккумулятор, в 5 Plus он меньше на 1000 мАч. Кроме того, по ощущениям дисплей в Nubia N3 занимает большую часть фронтальной панели.

Но, конечно, главным отличием должна стать цена. Учитывая популярность линейки Redmi, ZTE должна сильно удивить именно стоимостью, потому что при одинаковой цене большинство, скорее всего, выберут именно Xiaomi за счет лучшей поддержки и популярности продуктов компании.

По материалам gizchina