Почему американский MacBook лучше российского

Почему американский MacBook лучше российскогоНе собираюсь открывать Америку, большинство из вас и без меня знает, что Apple использует два варианта клавиатурной раскладки: американский и европейский.

Все MacBook, которые завозятся в Россию официально, комплектуются европейским вариантом клавиатуры — здесь без вариантов. Но если вы хотите купить ноутбук из другого источника, рекомендую смотреть на американцев.

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За последнее время я пользовался как американскими, так и европейскими MacBook и на своей шкуре прочувствовал разницу. Чтобы привыкнуть к официальной раскладке клавиатуры для РФ, мне не хватило даже двух месяцев. Сейчас расскажу почему.

У меня были: американец > европеец > американец

Я окончательно и пока бесповоротно перешел на ноутбуки Apple больше 2-х лет назад.

Тогда поменял большой самостоятельно прокачанный ASUS с парой сменных аккумуляторов, большим и быстрым SSD, а также «карманом» с огромным HDD на скромный 13-дюймовый MacBook Pro 2015 в базовой конфигурации. Хотел просто получить новый опыт, но задержался.

Так как бюджет был сильно ограничен, даже не смотрел на официальные украинские MacBook, стоимость которых задрана до 1,5 раз в сравнении с мировыми ценами. Заказал свою первую Прошку у проверенных ребят, которые до этого неоднократно привозили мне iPhone, iPad и другую технику Apple.

Мне попался американский MacBook Pro с качественной лазерной гравировкой российских символов.

Я пользовался ноутбуком 2015 года около 2-х лет, а после этого переехал на MacBook Pro 2017 с Touch Bar, который был предназначен именно для российского рынка. Никакой кустарной гравировки, но убогая европейская раскладка — разочаровался.

Спустя 2 месяца использования свою Прошку пришлось отправить в сервисный центр для замены USB-C (или материнки целиком). Я переехал на американский MacBook Pro 2017 без Touch Bar — его клавиатура оказалась настоящим глотком свежего воздуха.

Американцы и европейцы отличаются клавиатурой

Впервые на разницу в клавиатурах, которые Apple использует для MacBook, лично я обратил внимание примерно осенью 2017 года.

Тогда я неожиданно пролил сладкий чай на свой MacBook Pro 2015 года. Сразу выключил его и уже через 5 минут был в местном сервисном центре. Его быстро вскрыли и провели профилактику от влаги. Через пару часов он уже был в рабочем состоянии.

Я вздохнул с облегчением, но меня предупредили, что сладкая жидкость точно станет причиной залипания кнопок и полного выхода клавиатуры из строя. Тогда я не придал этому значения.

Тем не менее, уже через пару недель многие клавиши почти не нажимались. При обращении в столичный сервисный центр мне объяснили разницу между европейской и американской клавиатурами.

Через некоторое время ноутбук привели в чувство, и он отправился к новому владельцу. Я же остался один на один с отвратительной клавиатурой нового MacBook Pro 2017 года с TB.

У европейской клавиатуры 3 отличия: уменьшенный размер левого Shift, нелепое расположение обратного Slash и Enter в форме странной кракозябры.

Зачем Apple использует два варианта раскладки

Различия в американской и европейской раскладке на клавиатурах MacBook сложились исторически.

Во втором случае для набора текста обычно используется больше символов. Поэтому от левого Shift откусили немного для дополнительной кнопки знаков, а клавишу Enter изменили, чтобы переместить ближе к центру еще одну букву.

На европейской клавиатуре проще использовать типографику и диакритику, которые почти не применяются в американском английском.

Но многие из нас не имеют ни малейшего понятия, что это вообще такое.

Это стандарты, которых придерживаются в Apple. Против них не попрешь, и немногие вообще обратят на это внимание. В большинстве мировых стран фактически нет выбора, поэтому покупают именно то, что предлагают.

Тем не менее, в некоторых случаях у нас появляется выбор — американская клавиатура или европейская.

Переход на новую раскладку — вопрос привычки

В европейских MacBook очень сложно попасть по левому Shift, чтобы ввести заглавную букву. После перехода на эту раскладку я почти две недели постоянно промазывал и вводил какие-то нелепые знаки в начале каждого предложения.

Через два месяца использования я научился не промазывать по Shift, но его небольшой размер продолжил вызывать у меня откровенное недоумение.

Европейская форма Enter в моих глазах выбивается из общего минималистичного амплуа новых MacBook. В моем случае в ее использовании практически нет проблем.

А вот с расположением Slash я продолжал путаться все время использования европейской раскладки. Он нужен достаточно редко, поэтому я, скорее всего, пока просто не успел привыкнуть.

Когда я вернулся на американскую клавиатуру, выдохнул. Все буквально стало на свои места: необходимые клавиши нормального размера, а весь ноутбук в целом выглядит максимально минималистично. Прелесть. Единственный минус — лазерная гравировка российских символов вместо фирменного нанесения Apple. Но сегодня это уже не имеет большого значения.

Прекрасно понимаю, что все это вкусовщина. Но мне кажется, что лучше привыкать к более удобной американской клавиатуре, чем мучаться с европейской — по крайней мере, если перед вами стоит такой выбор.